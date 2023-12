Dimmi che segno zodiacale sei e ti dirò qual è l’albero di Natale perfetto per te

Dimmi di che segno sei, e ti dirò qual è il tuo albero di Natale perfetto: siete curiose anche voi di scoprire come ogni segno zodiacale addobbi il proprio albero? Scopriamolo insieme in questo interessante articolo, tutto dedicato alle festività.

Il tuo albero di Natale in base al tuo segno zodiacale

Ci sono alcune persone, come Chiara Ferragni e Britney Spears , che hanno gia allestito la loro casa con le luci e l’albero di Natale da diverse settimane, anticipando l’arrivo delle festività. Che siate membri del gruppo di “anticipatori”, quelli che non lasciano nulla al caso e preparano tutto con largo anticipo, o preferiate organizzarvi all’ultimo minuto, ecco alcune idee da cui prendere ispirazione.

Ginny Chiara Viola, un’astrologa che lavora sul blog Una Parola Buona per Tutti, ha messo in luce il tipo di albero di Natale più adatto a ciascuno dei 12 segni dello zodiaco.

Ariete

Le persone dell’Ariete, non esitano ad addobbare l’albero di Natale con un abbondante uso di rosso, come se fosse una sfida. E come al solito, l’operazione di addobbare l’albero di Natale è eseguita velocemente, come è di carattere per questo segno.

Toro

Il Toro, il segno più goloso del zodiaco, sostituisce le solite palline con dolci e caramelle, creando un albero di caramelle che, nella maggior parte dei casi, non sopravviverà fino al 25 dicembre. Troppa è la tentazione di assaggiare qualcosa.

Gemelli

Il più giovanile e creativo dello zodiaco metterà al centro della stanza un grande albero di Natale multicolore, che, se possibile, emetterà i suoni di tutti i brani più importanti delle festività, da All I want for Christmas is you a Feliz Navidad.

Cancro

L’albero di Natale dell’infanzia viene tirato fuori dalla cantina dal segno d’Acqua, governato dalla Luna, che è romantico e nostalgico. Dopo averlo ripulito, viene poi adornato come da tradizione familiare, facendo sì che i bei tempi andati siano ancora vivi nei ricordi.

Leone

Per Natale, il segno più esplosivo dello zodiaco sceglie di replicare l’albero della Casa Bianca con un grande albero vero, adornato da luminose luci e decorazioni dorate.

Vergine

Nella sua indole sempre molto meticoloso, il segno della Vergine dona all’albero di Natale un look minimalista e monocromatico, con solo poche e ben selezionate palline argentate o bianche. L’idea di “Meno è meglio” è evidente.

Bilancia

L’aspirazione al riequilibrio e all’armonia, impone che l’albero di Natale sia armonicamente in sintonia con il resto della scenografia domestica; per riuscirci si mette all’opera come un vero e proprio esperto di interior design nella ricerca della palette cromatica più adatta.

Scorpione

Innegabilmente un simbolo che non ama la tradizionale festività di Natale, nè tantomeno il buonismo che di solito vi accompagna. Cerca di aggiungere un tocco di nero e di trasformarlo in qualcosa che sia più rock and roll. Ispirazione: Nightmare Before Christmas.

Sagittario

Nono segno dello Zodiaco, il Sagittario è noto per il suo spirito avventuroso e la sua visione ottimistica. I nati sotto questo segno sono persone appassionate, amanti della libertà, che cercano nuove esperienze e si divertono a superare i limiti. Sono ferocemente indipendenti e spesso non amano essere legati, preferendo vagare ed esplorare. Con il loro forte senso della moralità, i Sagittari sono anche onesti e diretti, e spesso dicono la loro opinione senza alcun ritegno.

Amanti di avventure e viaggi in posti remoti, invece di usare un abete tradizionale, una palma esotica è stata decorata con brillanti sfere colorate. Rivestendo il salotto di casa con un tocco tropicale.

Capricorno

I nati sotto il segno zodiacale del Capricorno possiedono una serie di tratti distintivi. Le persone di questo segno tendono a essere determinate, affidabili e laboriose, con l’obiettivo di raggiungere i propri obiettivi. Spesso hanno anche un’affinità con i valori tradizionali e sono disposti a sacrificare il piacere a breve termine per un guadagno a lungo termine. I Capricorni sono noti per essere stoici e seri, ma hanno anche una predilezione per l’umorismo e le arti.

L’esponente del segno di Terra non è un grande amante degli addobbi natalizi. Di conseguenza, opta per un albero di dimensioni ridotte, che abbellisca con uno stile classico, senza abbracciare le tendenze in voga o i colori troppo sgargianti.

Acquario

Un albero di Natale di ultima generazione è ciò di cui l’Acquario ha bisogno: con meccanismi di illuminazione e suoni che cambiano, possono essere attivati e disattivati a volontà, così da creare un’atmosfera speciale.

Pesce

Questo segno d’Acqua è sognatore ed emotivo, decora con neve artificiale l’albero di Natale e anche, forse, l’intera casa. Per completare l’atmosfera natalizia aggiunge anche una quantità di piccoli elfi, pupazzi di renne, cervi, scoiattoli e chi più ne ha più ne metta.

E voi? Vi rispecchiate nel rispettivo albero del vostro segno zodiacale?

