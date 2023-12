Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 18 al 24 dicembre 2023.

L’oroscopo settimanale dal 18 al 24 dicembre 2023

Mercurio, questa settimana, lascerà il segno del Capricorno per tornare in quello del Sagittario, mentre Venere continua a essere nel segno dello Scorpione. Ma vediamo adesso insieme l’oroscopo per la settimana dal 18 al 24 dicembre 2023, segno per segno.

L’oroscopo settimanale dal 18 al 24 dicembre 2023: le previsioni per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme l’oroscopo per la settimana dal 18 al 24 dicembre 2023 per ogni segno zodiacale:

Ariete : l’ultimo è stato un periodo molto stressante sul piano professionale, ma questa settimana arriverà per voi una bella tregua. Inoltre, vi aspettano due giornate davvero super fortunate, quelle di mercoledì e giovedì grazie alla Luna in congiunzione.

: l’ultimo è stato un periodo molto stressante sul piano professionale, ma questa settimana arriverà per voi una bella tregua. Inoltre, vi aspettano due giornate davvero super fortunate, quelle di mercoledì e giovedì grazie alla Luna in congiunzione. Toro: in amore si prospetta un’altra settimana non facile per via dell’opposizione di Venere che potrebbe portare altri litigi con il partner. Sul lavoro però ottime notizie in arrivo. Nuova collaborazione in vista?

in amore si prospetta un’altra settimana non facile per via dell’opposizione di Venere che potrebbe portare altri litigi con il partner. Sul lavoro però ottime notizie in arrivo. Nuova collaborazione in vista? Gemelli: sia Marte che Mercurio sono in opposizione, il che potrebbe significare diversi problemi in ambito lavorativo. Se volete chiedere un aumento non è la settimana giusta. Nel fine settimana cercate di rilassarvi il più possibile.

sia Marte che Mercurio sono in opposizione, il che potrebbe significare diversi problemi in ambito lavorativo. Se volete chiedere un aumento non è la settimana giusta. Nel fine settimana cercate di rilassarvi il più possibile. Cancro: settimana a due facce, con Mercurio in opposizione potrebbe non essere una settimana semplice sul lavoro ma, Venere è invece a vostro favore, momenti davvero super romantici in arrivo! Anche per i single potrebbe essere il momento giusto per incontrare qualcuno di molto speciale.

settimana a due facce, con Mercurio in opposizione potrebbe non essere una settimana semplice sul lavoro ma, Venere è invece a vostro favore, momenti davvero super romantici in arrivo! Anche per i single potrebbe essere il momento giusto per incontrare qualcuno di molto speciale. Leone: Venere in opposizione potrebbe creare qualche disaccordo con il partner, cercate di non prendervela per ogni cosa e di non scaricare tutte le vostre frustrazioni su chi amate. Da sabato Mercurio torna dalla vostra parte portando con sé novità interessanti sul lavoro.

Venere in opposizione potrebbe creare qualche disaccordo con il partner, cercate di non prendervela per ogni cosa e di non scaricare tutte le vostre frustrazioni su chi amate. Da sabato Mercurio torna dalla vostra parte portando con sé novità interessanti sul lavoro. Vergine: la settimana inizierà in salita, lunedì e martedì saranno infatti due giornate molto nervoso. Poi però le cose andranno meglio, soprattutto venerdì e sabato, che si prospettano essere due giornate super fortunate. In amore, occhio alla gelosia.

la settimana inizierà in salita, lunedì e martedì saranno infatti due giornate molto nervoso. Poi però le cose andranno meglio, soprattutto venerdì e sabato, che si prospettano essere due giornate super fortunate. In amore, occhio alla gelosia. Bilancia: ottime notizie in arrivo in ambito lavorativo, potreste davvero ricevere una notizia inaspettata. Attenzione solamente alle giornate di mercoledì e giovedì, la Luna in opposizione potrebbe rendervi parecchio nervosi. In amore tutto a gonfie vele.

ottime notizie in arrivo in ambito lavorativo, potreste davvero ricevere una notizia inaspettata. Attenzione solamente alle giornate di mercoledì e giovedì, la Luna in opposizione potrebbe rendervi parecchio nervosi. In amore tutto a gonfie vele. Scorpione: settimana super in arrivo per quanto riguarda l’amore. Per chi è in coppia momenti magici da vivere con il partner, per chi è single, potreste conoscere una persona che vi farà battere forte il cuore.

settimana super in arrivo per quanto riguarda l’amore. Per chi è in coppia momenti magici da vivere con il partner, per chi è single, potreste conoscere una persona che vi farà battere forte il cuore. Sagittario: Mercurio torna nel vostro segno e porterà belle novità per quanto riguarda il lavoro, potrebbero anche esserci entrate inaspettate. Marte e Saturno sono però in opposizione, il che non renderà nel complesso troppo facile questa settimana.

Mercurio torna nel vostro segno e porterà belle novità per quanto riguarda il lavoro, potrebbero anche esserci entrate inaspettate. Marte e Saturno sono però in opposizione, il che non renderà nel complesso troppo facile questa settimana. Capricorno: settima super soprattutto per quanto riguarda il lavoro, tante belle soddisfazioni in arrivo. Venerdì e sabato godrete anche di una Luna fortunata, cercate di approfittarne al meglio!

settima super soprattutto per quanto riguarda il lavoro, tante belle soddisfazioni in arrivo. Venerdì e sabato godrete anche di una Luna fortunata, cercate di approfittarne al meglio! Acquario: Venere in opposizione potrebbe portare alcune tensioni con il partner, soprattutto venerdì e sabato quando avrete anche la Luna nervosa. Sfruttate il tempo libero per prenderci cura di voi stessi e ricaricare le energie.

Venere in opposizione potrebbe portare alcune tensioni con il partner, soprattutto venerdì e sabato quando avrete anche la Luna nervosa. Sfruttate il tempo libero per prenderci cura di voi stessi e ricaricare le energie. Pesci: bellissima settimana in arrivo! Sul lavoro potrebbero nascere nuove collaborazioni o potreste anche ricevere un aumento. In amore tutto procede molto bene, in arrivo momenti davvero magici da vivere con la persona che amate.

