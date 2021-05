Oggi come oggi il panorama delle diete e dei regimi alimentari in voga si sta ampliando sempre più, includendo al suo interno anche diete “monotematiche”. Tra queste, troviamo la dieta pescetariana, molto seguita ed apprezzata in tutto il mondo non solo per i benefici estetici e salutari bensì soprattutto per i vantaggi per il Pianeta in termini di sostenibilità.

Vediamo qui di seguito che cos’è la dieta pescetariana e come funziona.

Dieta pescetariana: che cos’è?

La dieta pescetariana è molto in voga negli ultimi anni, infatti sempre più persone come celebrities e non, la stanno integrando nella propria alimentazione come regime unico da seguire.

Alla base di questo regime alimentare, di certo come si può dedurre dal nome, eslude la carne e predilige il pesce. Nella variante pesco-vegetariana, vengono anche esclusi i formaggi e le uova.

Dieta pescetariana: cos’è e quali sono i vantaggi per il corpo?

Come abbiamo appena detto, tanti sono i vantaggi per la nostra salute e per il nostro corpo riscontrabili in questo tipo di dieta.

Per prima cosa, bisogna parlare del valore formidabile che ha il pesce. Se infatti si segue un’alimentazione a base di pesce con l’aggiunta di una componente vegetale, questo può ridurre di gran lunga il rischio di problemi cardiovascolari.

Nello specifico, garantisce tutta una serie di sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno per vivere in maniera sana, preservando la salute del cuore e delle arterie.

Esempi di nutrienti necessari al nostro corpo sono: i grassi polinsaturi Omega 3 presenti in diverse tipologie di pesce, come acciughe, sardine, sgombro, salmone, trota, tonno.

Ma non solo: altre componenti di cui abbiamo bisogno e che sono presenti nel pesce sono i minerali. Come lo zinco e il selenio che, essendo ricchi di antiossidanti, sono in grado di prevenire e rallentare così l’invecchiamento cellulare.

Dieta pescetariana: cos’è e come funziona?

Considerando gli alimenti che costituiscono questo tipo di dieta, troviamo in primis il pesce appunto. Ma non è il solo! A fargli compagnia, ci sono i cereali integrali, le verdure, gli ortaggi, la frutta fresca e secca, i legumi.

Nella variante pesco-vegetariana, vengono esclusi dal regime anche i formaggi e le uova.

Ma a questo punto, la domanda più curiosa è: fa realmente dimagrire? La risposta è: sì e no. Ovviamente come tantissime diete che prediligono un’alimentazione sana ed equilibrata, è solo tutto di guadagnato per la linea. Ma di certo non fa miracoli!

L’unica avvertenza è di non esagerare con carboidrati raffinati e zuccheri, quelli che potrebbero causare gravi danni alla salute e al corpo.

Dieta pescetariana: cos’è meglio per la nostra salute?

Al di là di questo, questo tipo di dieta è considerato tra i più salutari e vantaggiosi in assoluto nel panorama delle diete. In primis, perché apporta benefici al nostro corpo e al nostro organismo, inglobando al suo interno tutte le sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno. Poi, è molto leggera come alimentazione, quindi consente al fisico di non eccedere nei grassi e di sentirsi sempre bene e in forma.

Se consideriamo il fattore estetico, di certo questa aiuta a mantenersi in linea perché, come tante altre diete, esclude molti zuccheri e grassi non buoni.

Ma non solo: viene definita una delle migliori perché è tra le diete più sostenibili. Questo significa che per il Pianeta è un valore aggiunto in quanto ha un basso impatto ambientale.