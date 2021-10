Maria De Filippi è uno dei personaggi più noti e amati dalla televisione, molto apprezzata per la sua conduzione e per i programmi. Una donna del suo calibro, nonostante il tempo che passa, sembra non essere per nulla cambiata e continua a sfoggiare la sua ottima forma fisica. Cerchiamo di capire quale sia la dieta di Maria De Filippi e come seguirla.

Dieta di Maria De Filippi

Nonostante stia per varcare la soglia dei 60 anni, mostra un fisico in forma e una silhouette invidiabile. Il merito è ovviamente della genetica, ma anche delle abitudini sane che seguono e la aiutano a tenersi in forma e proprio per questo vediamo quale è la sua dieta in modo da carpire i suoi segreti e tenersi così in forma.

Bisogna specificare che la signora della televisione non segue una vera e propria dieta, ma ama seguire uno stile di vita sano che le permette di essere in buona forma. Sta molto attenta all’alimentazione cercando di prediligere cibi e alimenti che siano sani e non dannosi per il suo fisico. Conduce una vita molto attiva, basti pensare alle varie trasmissioni che conduce.

Per quanto riguarda l’alimentazione, segue abitudini molto rigorose che la portano a non concedersi stravizi evitando di eccedere. Consuma la pasta, ma non la mangia tutti i giorni e con moderazione cercando di non esagerare troppo. Alla carne rossa preferisce il pollo e il tacchino e qualche volta si concede del pesce.

Ama molto mangiare frutta e verdura soprattutto l’avocado che, secondo lei, non fa ingrassare. Evita pane e dolci, non solo perché fanno ingrassare, ma anche perché non li ama particolarmente. Insieme alla dieta, bisogna anche aggiungere dello sport che lei pratica regolarmente come il crossfit 3-4 volte a settimana e che la sta aiutando molto.

Dieta di Maria De Filippi: benefici

Sicuramente seguire la dieta di Maria De Filippi non è così difficile, considerando che si tratta più di uno stile di vita sano fatto di abitudini salutari che le hanno permesso di essere tuttora in forma e di sfoggiare il suo fisico. Non è una vera e propria dieta, ma più che altro un insieme di buone abitudini che la aiutano a stare in forma.

I benefici della sua dieta sono vantaggiosi dal momento che non concedendosi la pasta tutti i giorni riesce a mantenere il suo fisico. Poi mangia in modo moderato e attento senza strafare o abbuffarsi ed è anche questo uno dei segreti della sua forma fisica. Ama molto il pollo e il tacchino, quindi carne bianca che ha maggiori nutrienti rispetto alla rossa.

La frutta e la verdura non possono mancare in nessuna dieta e nemmeno nel regime alimentare di Maria De Filippi in quanto sono ricche di tantissime vitamine e nutrienti vari che aiutano a perdere peso e dimagrire. Non amando molto i dolci sicuramente è avvantaggiata dal momento che evita di consumarli e quindi mettere su peso.

Alla dieta unisce un buon allenamento fatto di crossfit che ama molto e che l’aiuta anche nel suo lavoro in quanto le permette di essere maggiormente concentrata e tenere a bada l’ansia. Sono tutti segreti e accorgimenti per una sana alimentazione e uno stile di vita salutare per essere in forma alla soglia dei quasi 60 anni che compirà a breve.

