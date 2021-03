I personaggi dello spettacolo sono sempre in splendida forma e sono molti a voler emulare il loro percorso di dimagrimento. Per chi vuole perdere peso e dimagrire in modo sano, la dieta di Antonella Clerici è sicuramente il regime ideale da seguire.

Vediamo in cosa consiste e come fare.

Dieta di Antonella Clerici

Il regime ideale per chi vuole perdere peso in poco tempo. Una dieta che permette di perdere fino a 5 kg al mese proprio come è successo alla conduttrice che ha svelato i suoi segreti in una intervista che ha rilasciato. La dieta di Antonella Clerici è molto sana, controllata e variegata. Antonella Clerici ha raccontato semplicemente di aver cambiato molto le sue abitudini alimentari che erano pessime sostituendole con altre che hanno dato gli effetti sperati.

In poco tempo, con un regime sano e attento, è riuscita a tornare in forma stando meglio con sé stessa e il suo fisico. Per prima cosa, ha continuato a nutrirsi in modo sano sempre seguendo i consigli dell’esperta. Prima di ogni pasto, a cominciare dalla colazione, ha assunto un bicchiere d’acqua naturale abbondante a stomaco vuoto.

In questo modo si sazia e si riesce a perdere peso più rapidamente.

La pasta e il pane si consumano integrali in quanto ricchi di fibre e per una porzione di 70 grammi massimo al giorno. Per quanto riguarda i condimenti della pasta, nella dieta di Antonella Clerici sono ammesse verdure e pomodori.

Bisogna eliminare tutto il cibo spazzatura, anche se la pizza è ammessa almeno una volta a settimana. L’attività fisica, oltre alla dieta è fondamentale e un allenamento di 30-40 minuti da svolgere 3 o 4 volte a settimana è l’ideale per riuscire a dimagrire in breve tempo, proprio come è successo alla Clerici.

Dieta di Antonella Clerici: consigli

Per chi è in sovrappeso e vuole perdere fino a 5 kg al mese, ecco alcuni consigli e suggerimenti utili su come seguire la dieta di Antonella Clerici e continuare a essere in forma. La dieta della conduttrice è nota anche come Pentadieta o Dieta Flachi dal nome della sua ideatrice, ovvero Evelina Flachi, appunto.

Si tratta di un regime che si può sintetizzare con cinque pasti al giorno che comprendono la colazione, il pranzo e la cena, ma anche i due spuntini di metà mattina e merenda che non devono mai mancare in quanto permettono di non abbuffarsi troppo. La dieta di Antonella Clerici deve essere ricca di nutrienti, quali proteine, sali minerali, ma anche vitamine, carboidrati, ecc.

Per quanto riguarda gli spuntini, cambia leggermente in quanto possono essere a base di proteine oppure di zuccheri. Una dieta del genere permette di stare in forma, ma anche al tempo stesso di disintossicare l’organismo in modo da depurarlo. Inoltre, bisogna consumare tantissima acqua in quanto permette di eliminare le scorie e le tossine, oltre ai liquidi in eccesso.

Una dieta non molto drastica, ma nella quale è possibile mangiare un po’ di tutto, stando attento alle porzioni. Non è particolarmente rigida la dieta di Antonella Clerici e, infatti, un giorno a settimana è possibile concedersi qualche strappo alla regola, ma sempre senza esagerare. Durante questi pranzi o cene libere, la Clerici si concede una fetta di cotoletta, ma si può scegliere il piatto da consumare in base ai propri gusti. Concesso la carne bianca come il pollo e il pesce almeno due volte a settimana.

Il miglior integratore dimagrante

Per ottenere maggiori risultati e benefici dalla dieta di Antonella Clerici, oltre ai consigli e al funzionamento, è consigliato inserire nel proprio regime un buon integratore e il migliore, tra i tanti, è sicuramente Piperina & Curcuma Plus. Un integratore a base naturale della linea Natural Fit, quindi italiano che permette alcuni benefici.

Infatti, questo integratore aiuta a stimolare il metabolismo e l’azione dei succhi gastrici, oltre a bruciare le calorie in eccesso. Sazia, riducendo il senso di fame impedendo di abbuffarsi ai pasti principali della giornata. Ha proprietà drenanti e depuranti per il fegato, i reni e l’intestino riuscendo a mantenere la forma per molto tempo. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore come Piperina & Curcuma Plus è consigliato a chiunque voglia dimagrire in modo sano e senza particolari sforzi. Possono assumerlo tutti, compreso uomini e donne, anche se non è consigliato a chi è incinta e a coloro che soffrono di problemi gastrointestinali.

Inoltre, è raccomandato da esperti e consumatori, oltre a essere notificato come sicuro dal Ministero della Salute per la sua efficacia. A differenza di altri prodotti presenti in commercio, non ha controindicazioni o effetti collaterali, ma si basa su ingredienti naturali, come la piperina che stimola e accelera il metabolismo aiutando a dimagrire in modo rapido.

La curcuma è un altro componente importante di questo integratore in quanto depura l’organismo eliminando le scorie e le tossine in eccesso, oltre a essere una spezia molto usata nella cucina orientale proprio per via delle sue proprietà. Infine, grazie al silicio colloidale dona protezione alla pelle, i tendini e le ossa, in modo da rafforzare l’efficacia dei componenti essenziali.

Si può assumere una compressa prima dei pasti insieme a un bicchiere abbondante di acqua naturale.

Essendo un prodotto particolarmente originale ed esclusivo, non si trova in vendita nei negozi fisici oppure siti di e-commerce, ma bisogna digitare il sito ufficiale, compilare il form di richiesta con i propri dati e inviare l’ordine attendendo la chiamata dell’operatore per la conferma. Si trova in promozione al costo di 49 € per 4 confezioni invece di 196 con la spedizione gratuita. Il pagamento avviene sia con Paypal, ma anche tramite carta di credito oppure in contanti al corriere direttamente alla consegna.