Con l’inverno che sta pian piano arrivando, con il freddo e le temperature basse, bisogna pensare a salvaguardare il fisico e consumare alimenti adatti al periodo. La dieta chetogenica invernale è sicuramente il regime alimentare migliore da seguire per essere in forma durante le festività. Eccome funziona e i benefici.

Dieta chetogenica invernale

Un tipo di regime alimentare e dimagrante che riduce il consumo e l’apporto dei carboidrati stimolando e consumando maggiori alimenti protetici che sono utili soprattutto per questo periodo in modo da rafforzare il sistema immunitario in caso di malesseri e malanni di stagione. La dieta chetogenica invernale si basa sull’assunzione di tantissime proteine e la produzione di sostanze chiamate chetoni, da cui deriva poi il nome.

Permette, come dice il nome, di mantenere l’organismo in uno stato di chetosi che porta il corpo a bruciare i grassi dopo aver consumato tutto lo zucchero che è presente nel sangue. Il corpo è in grado di metabolizzare gli zuccheri e carboidrati ricorrendo alle scorte presenti nell’organismo sotto forma di grassi.

Per quanto riguarda gli alimenti da assumere nella dieta chetogenica invernale, si consiglia di puntare soprattutto a quei cibi che sono ricchi di proteine cercando di ridurre al massimo i carboidrati proprio per riuscire a mantenere lo stato di chetosi. Si tratta di un regime alimentare particolarmente ricco di grassi proprio perché utili per un apporto a livello energetico.

Tra gli alimenti che è possibile assumere vi sono olio, olive, nocciole, mentre bisogna evitare cereali e derivati, patate, legumi quali fagioli e ceci, frutta, bevande zuccherate, ecc. Durante l’inverno è molto utile seguire questa dieta proprio perché può aiutare per l’organismo e il sistema immunitario. In un possibile menù di esempio, si consigliano i seguenti alimenti:

Colazione: tè o tisana oppure yogurt magro possibilmente senza zucchero

tè o tisana oppure yogurt magro possibilmente senza zucchero Spuntino: della frutta secca

della frutta secca Pranzo: dell’hamburger di manzo con lattuga e carote insieme a degli spaghetti con prosciutto

dell’hamburger di manzo con lattuga e carote insieme a degli spaghetti con prosciutto Merenda: yogurt

yogurt Cena: minestra o insalata

Dieta chetogenica invernale: benefici

Per quanto riguarda se iniziare o meno questa dieta, la cosa importante, come in ogni caso, è rivolgersi sempre a un esperto del settore in modo da capire se possa andare bene per il fisico e lo stile di vita di ognuno. La dieta chetogenica invernale può essere importante ed efficace da seguire proprio per i benefici che apporta.

Essendo una dieta che punta sul consumo dei carboidrati e delle proteine al posto dei grassi, aiuta ad aumentare lo stato metabolico che porta a raggiungere la chetosi in modo rapido. Una dieta di questo tipo è adatta soprattutto a coloro che vogliono dimagrire in modo equilibrato e ed è consigliata per la costruzione muscolare.

La dieta chetogenica invernale apporta diversi benefici, non solo nel processo di dimagrimento, ma anche per quanto riguarda il benessere psicofisico del soggetto stesso. Adatta soprattutto a chi deve perdere molto peso. Inoltre, sembra che vada bene e funzioni in quanto previene malattie riguardanti l’apparato cardiovascolare oppure il sistema neurodegenerativo.

Aggiungendo nella dieta chetogenica invernale, alimenti come il salmone, che è ricco di grassi, si ottengono importanti vantaggi in quanto considerato un toccasana contro le malattie respiratorie e utile per prevenire il raffreddore, la tosse, ecc.



