Dopo la difficile rottura con Paolo Ruffini ed una breve frequentazione con Edoardo Tavassi, Diana Del Bufalo ha finalmente ritrovato il sorriso con il suo nuovo fidanzato Patrizio. Ma chi è? Scopriamo insieme qualche curiosità in più sull’uomo che ha conquistato il cuore dell’attrice italiana.

Diana Del Bufalo ed il nuovo fidanzato Patrizio

Ad aver annunciato l’inizio della relazione tra Diana Del Bufalo ed il suo nuovo fidanzato Patrizio era stata la stessa attrice lo scorso luglio tramite i social. L’attrice, infatti, aveva postato alcuni scatti sul suo profilo Instagram che ritraevano i due in vacanza a Formentera. “Mi avevano detto che non avrei più provato l’amore. Non ascoltate nessuno se non voi stessi. Viva la vita“, aveva scritto come didascalia. Ed oggi, in occasione del compleanno del suo fidanzato, l’attrice ha deciso nuovamente di dedicare un tenero post alla sua dolce metà. “Oggi è il compleanno dell’uomo dei miei sogni… tanti auguri amore mio“, ha scritto a corredo di alcune immagini che mostrano la coppia felice e spensierata. I due sono ormai una coppia fissa e l’attrice non si nasconde più. Recentemente, infatti, Diana Del Bufalo ha trionfato al Festival di Venezia con il Filming Italy Best Movie Award 2023 nella sezione Musical per la sua interpretazione nello spettacolo Sette spose per sette fratelli. In occasione di un evento così importante ha deciso di sfilare sul red carpet insieme al fidanzato Patrizio. Davanti alle telecamere i due sono apparsi elegantissimi e affiatati.

Diana Del Bufalo: chi è il nuovo fidanzato Patrizio?

Ma cosa sappiamo sul nuovo fidanzato di Diana Del Bufalo? Al momento non abbiamo molte informazioni riguardo alla sua carriera o alla sua vita privata. Patrizio non fa parte del mondo dello spettacolo e sembrerebbe essere una persona estremamente riservata. Il nuovo fidanzato dell’attrice, infatti, non è presente sui social. Facendo una veloce ricerca su Instagram o su Facebook non compare alcun profilo inerente a lui. Talmente riservato e lontano dai riflettori che al momento è ancora ignoto il suo cognome. Gli unici dettagli che possiamo estrapolare sul nuovo fidanzato dell’attrice sono solamente tramite le poche foto che ha pubblicato sui suoi canali social. Il misterioso Patrizio è un uomo alto, con occhi chiari e folta chioma castana. Addirittura molto utenti sul web hanno sospettato che l’uomo avesse il parrucchino… voce subita smentita dall’attrice! Guardando gli scatti condivisi su Instagram, l’uomo sembrerebbe avere qualche anno in più di Diana Del Bufalo, che attualmente ha 33 anni. Al di là di tutto, l’importante è che l’attrice abbia ritrovato finalmente la felicità nelle braccia di Patrizio.