Avere un rapporto sessuale con il partner è una parte molto importante, ma alcune volte può capitare che la donna viva in malo modo questa situazione al punto che non si sente stimolata sessualmente a sufficienza. In questo caso si parla di desiderio sessuale basso che può causare delle difficoltà nella donna, ma anche nel rapporto di coppia.

Desiderio sessuale basso

Con questo termine si intende l’assenza delle fantasie sessuali o del desiderio di attività sessuale nella donna. La donna che soffre del desiderio sessuale basso, noto anche come disturbo del desiderio ipoattivo, ha una motivazione scarsa nella ricerca di stimoli e difficilmente prende l’iniziativa a letto con il partner.

Si tratta di una condizione comune e molto diffusa nel sesso femminile e tende a manifestarsi in certe fasi della vita. Il desiderio sessuale basso è soggettivo e non si può definire in base a dei parametri standard. Si tratta di una serie di componenti che interessano sia la sfera psicologica che emotiva e biologica.

Tende a variare da un soggetto all’altro o di giorno in giorno in base a delle attività quotidiane, allo stress o anche alla salute. Il desiderio sessuale tende a scendere con l’età ed è una condizione che può interessare sia uomini che donne, sebbene queste ultime possono soffrirne maggiormente con ripercussioni presenti nel rapporto di coppia.

Un calo del desiderio sessuale che diventa molto più comune nelle donne dai 40 anni in su. L’effetto dell’età tende a cambiare da un soggetto all’altro. Intorno ai 50 anni capita che alcune donne abbiano un desiderio sessuale basso, mentre altre non notano nessun cambiamento in tal senso.

Desiderio sessuale basso: cause

Il desiderio sessuale basso è soggettivo e le cause possono essere varie a seconda di ogni soggetto. In ogni caso, ci possono essere sia cause di tipo fisico, ma anche psicologico oppure emotivo ed è bene analizzarle in modo attento e dettagliato per capire quale sia il rimedio migliore per aumentare il piacere e di conseguenza la libido.

Oltre all’età che è considerata una delle cause maggiormente comuni, subentrano anche altri fattori che possono richiedere soluzioni e metodi diversi. Un desiderio sessuale basso può essere dovuto a una serie di concause, tra cui problemi o mancanza di fiducia, non solo in sé stessi, ma anche nel partner e quindi nella coppia.

Può dipendere anche da una mancanza di attrattiva nei confronti del partner o dalla scarsa comunicazione e poco dialogo che ci può essere nella coppia. Alcune credenze religiose o tabù dovuti al sesso possono portare a chiudersi e quindi a non lasciarsi andare per cui si va incontro a un desiderio sessuale basso.

Lo stress e l’ansia sono due delle cause maggiormente comuni che impediscono di vivere in maniera appagante e soddisfacente il rapporto sotto le lenzuola. Durante il periodo della gravidanza, dopo il parto o anche nella fase della menopausa, il desiderio sessuale tende a scemare per via degli ormoni oppure cambiano semplicemente le proprie priorità, come prendersi cura del proprio bambino appena nato.

