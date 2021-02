In una coppia il sesso è sicuramente l’apice del rapporto e dell’intimità. Le donne possono avvertire una mancanza di desiderio che origine in diverse cause e motivi che non permettono di vivere bene il rapporto da questo punto di vista. Ecco come sopperire e quale è la migliore soluzione al problema.

Mancanza di desiderio

Si tratta di un problema o condizione, nota anche come desiderio sessuale ipoattivo molto più diffusa di quanto possa sembrare e che colpisce sia i soggetti maschili che femminili, sebbene le donne siano gli esseri maggiormente coinvolti e che ne soffrono in misura più grande. La mancanza di desiderio tende a manifestarsi con una riduzione o diminuzione della libido, nonostante non manchino gli stimoli erotici.

Con la mancanza di desiderio, la donna capisce e sente di non avere più stimoli dal punto di vista sessuale e, di conseguenza, il rapporto intimo con il partner viene a scemare. A questo punto, si possono innescare anche comportamenti e reazioni che portano alla rottura della relazione e a una insicurezza da parte dell’uomo che non sa come poter soddisfare in maniera stimolante la propria donna.

Il desiderio sessuale è una faccenda molto complessa legata alla sfera intima e psicologica di ognuno. La mancanza di desiderio tende a manifestarsi quando ha una persona prova poco interesse nel sesso con il partner, in quanto non si sente invogliata a vivere il rapporto o la relazione fisica.

Chi soffre di questo problema o condizione tende anche ad avere pochi o esigui pensieri erotici, ha pochissima iniziativa nell’attività sessuale con il partner ed è riluttante a qualsiasi stimolo o manifestazione. Un atteggiamento che ha delle ripercussioni, non solo nella sfera sessuale, ma anche nella coppia, in generale, portando a disagi e mancanza di autostima nell’uomo che si sente rifiutato.

Mancanza di desiderio: cause

Sicuramente i motivi di una mancanza di desiderio sono diversi da un soggetto all’altro, ma alla base possono esserci dei problemi all’intero della coppia per cui si consiglia di parlarne con un esperto del settore in modo da capire se ci sono dei fraintendimenti o incomprensioni che spingano a trovare una soluzione alla condizione che affligge, non solo la donna, ma anche il compagno.

All’inizio di una storia una coppia può sentire il bisogno e la necessità di essere più vicino fisicamente l’uno all’altra, ma con il tempo la mancanza di desiderio si fa sentire e i motivi possono essere disparati. Può essere dovuto a cause psicologiche, quali lo stress, l’ansia, la routine, ma anche l’ansia d’invecchiare.

Un problema che attraversano soprattutto le donne le quali pensano di non essere più attraenti per il proprio partner e, quindi, rifuggono l’attività sessuale. Le donne cominciano a essere ossessionate dalle proprie imperfezioni e dai difetti fisici per cui il sesso passa in secondo piano con grande insoddisfazione da parte del compagno o marito.

La depressione, la tristezza, la perdita di fiducia in sé stessi e si pensa soltanto a cose negative, la mancanza di desiderio tende a scemare. Oltre ai motivi e cause citati, sembra che la tecnologia, ovvero trascorrere molto tempo sui social e con il cellulare sempre in mano, porta a un calo del desiderio e a una voglia minore di vivere il partner da quel punto di vista. Parlarne insieme è sicuramente la soluzione migliore per risolvere il problema.



