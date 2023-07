Chi è Delphine del Belgio? Tutto sulla Principessa figlia di Re Alberto II

Chi è la principessa Delphine del Belgio? Com’è il rapporto con la famiglia reale attualmente?

Se vi state chiedendo che carattere abbia la donna, quali siano i trascorsi, questo è sicuramente il posto giusto. Infatti, non è un mistero: i nobili e le teste coronate di tutto il mondo interessano sempre. Perché ci fanno sognare e immaginare realtà e vite tanto diverse dalla nostra.

La principessa Delphine del Belgio: chi è la figlia di re Alberto?

E’ la figlia illegittima del re: Delphine del Belgio è stata riconosciuta come quarta figlia del sovrano, re Alberto II, solo nel 2020. Infatti la corte di Bruxelles, proprio in quell’anno, le ha anche conferito il titolo di principessa. Titolo di cui si parla anche in uno specifico documentario, che ne racconta la vita e le vicende. Titolo che ovviamente, le è sempre spettato di diritto.

Infatti, la donna ha sostenuto una lunga battaglia legale per ottenere questo riconoscimento, per ben 7 anni. Alla fine, la corte di Bruxelles ha obbligato re Alberto a rendere pubblici i risultati del test del DNA, e quindi a riconoscere Delphine come figlia naturale.

Delphine sapeva di essere figlia da Alberto II da quando aveva 17 anni. Molte volte, la ragazza avrebbe cercato di contattare il padre, ma senza mai ottenere risposta.

Alle battaglie legali sostenute, si sono anche andati ad aggiungere quasi quindici anni di trattative private.

Come abbiamo dunque accennato, gli esami del DNA hanno confermato che Delphine sarebbe senza alcun dubbio la figlia di re Alberto II: la ragazza infatti, sarebbe figlia di un amore clandestino, che è durato per oltre 20 anni fra il sovrano, sposato dal 1958 con Paola Ruffo di Calabria (dalla cui unione inoltre sarebbero nati tre figli, Philippe, Astrid e Laurent), e la baronessa Sybille de Selys Longchamps, moglie di un nobile non molto conosciuto.

Un documentario per raccontare il rapporto padre-figlia

Nella prima delle tre puntate del documentario “Delphine-La mia storia“, incentrato appunto sulla sua vita, Delphine ha ricordato il primo incontro con il padre biologico, che avvenne nel castello di Laeken nell’ottobre 2020: ” Mi derise dicendomi che, dato che non avevo avuto successo come artista, avevo certamente bisogno di attirare l’attenzione.”

Anche se in questi anni i rapporti tra la donna e la famiglia reale, risultano sicuramente tesi ed evitanti, ad oggi Delphine ha ricevuto diversi inviti privati, da parte di Alberto II e di sua moglie Paola. E, cosa non di poco conto, ha incontrato per la prima volta suo fratello Philippe, ormai diventato re.

Delphine e Philippe posano per la stampa e per i principali social reali, in uno scatto degno di rimanere nella storia.

La donna racconta del loro incontro ufficiale, in cui appaiono l’uno affianco all’altra, sorridenti : «Ero agitatissima. Invece è stato tutto fantastico e molto divertente, sono rimasta positivamente sorpresa dal carattere di Filippo», ha svelato. «Lui è il re, quindi non poteva essere totalmente rilassato», ha poi ammesso l’artista, «ma sembrava sentirsi a suo agio con me e penso che fosse molto sincero. Abbiamo avuto un’ampia conversazione sulle nostre vite e sugli interessi comuni».

Sembrerebbe dunque, che nonostante le difficoltà, forse Delphine (che come principessa e figlia del re, ad oggi ha diritto ad un ottavo dell’eredità paterna), abbia recuperato in parte il rapporto con la sua famiglia. E abbia guadagnato anche un titolo nobiliare, come in una favola moderna.