Elisa Scalzi, una ragazza nata povera dotata di un animo gentile e una grande bellezza, e Fabrizio Ristori, un nobile conte. Una storia d’amore passionale, romantica e commovente in grado di superare difficoltà e pregiudizi. Vi ricorda qualcosa? Ebbene sì, a distanza di vent’anni torna con una nuova serie Elisa di Rivombrosa. Siete pronti a rivivere le avventure di una delle fiction televisive più amate e di successo degli anni 2000? Rimanete connessi per scoprire insieme a noi tutti i dettagli sul cast e la location.

Elisa di Rivombrosa torna in tv con una nuova serie

Ad aver lanciato l’indiscrezione è stato il portale di TorinoCronaca. Stando a quanto riporta il sito, sembrerebbe che il Comune di Aglié e la Sovrintendenza delle Belle Arti di Torino siano già stati contattati per questo progetto. Attualmente non è stato ancora rivelato dove sarà trasmessa la serie. La fiction, infatti, è stata portata per la primissima volta in onda da Canale 5, ma pare che sia stata la Rai a volerla riportare in vita. Fortemente interessati anche i colossi dello streaming Prime Video e Netflix. Sappiamo però che la nuova serie di Elisa di Rivombrosa sarà composta da ben 12 episodi.

Dove sarà girata la serie? La location

Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova serie di Elisa di Rivombrosa sarà ambientata e girata, come la prima stagione, in provincia di Torino. Le location scelte per le riprese sono alcuni dei luoghi più importanti del posto, come castello ducale di Aglié, il Castello di Masino a Caravino, il Castello di Masino a Caravino, il Castello del Valentino e la Villa della Regina a Torino. Troviamo poi anche il Castello di Golaso a Varsi, il Castello Pallavicino a Varano de’ Melegari e la Rocca Meli Lupi di Soragna. Alcune scene verranno girate anche nei dintorni del Lazio presso il Borgo di Castello di Rota a Tolfa, le Cascate di Monte Gelato a Mazzano Romano e Villa Parisi a Monte Porzio Catone.

Il cast della nuova serie di Elisa di Rivombrosa

La fiction, andata in onda al 17 dicembre 2003 al 1° dicembre 2005, deve il suo clamoroso successo non solo alla trama, bensì anche agli attori. Impossibile dimenticare gli storici protagonisti Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi. Elisa di Rivombrosa fu per loro un trampolino di lancio nel cinema. Tuttavia, a malincuore per i fan più affezionati alla serie, i due non torneranno a recitare nella fiction. Vittoria Puccini tornerà nel cast solo per piccole e brevi scene flashback. Dunque, chi troveremo nel cast della nuova serie di Elisa di Rivombrosa? Sicuramente numerosi volti giovani dello spettacolo italiano. Per il ruolo da protagonista i primi nomi emersi sono quelli di Ludovica Nasti, Alice Pagani e Benedetta Porcaroli. Ad interpretare il protagonista invece potrebbe essere Jacopo Olmo Antinori, Filippo Scotti o Andrea Arcangeli. Al momento ancora nessuna conferma ufficiale, aspettiamo con ansia ulteriori aggiornamenti.