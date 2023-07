Conosciamo da vicino Clotilde Corau: la sua età, chi sono i suoi genitori e qual è la sua filmografia.

L’ex moglie di Emanuele Filiberto, è infatti una famosa attrice francese, molto apprezzata dalle produzioni TV e cinematografiche. In questi giorni è uscita la docu-serie Netflix dedicata alla famiglia Savoia: anche lei ne è considerata parte, essendo la consorte ufficiale di uno dei principi.

Clotilde Coureau: età, genitori, filmografia sulla ex di Emanuele Filiberto

I royals, si sa, destano sempre curiosità: vogliamo saperne di più sulle loro vite, vogliamo conoscerli da vicino e conoscerne lo stile di vita, le abitudini, le esperienze. E ciò vale anche per mogli e consorti: Clotilde Coureau da attrice diventa principessa di Piemonte e di Venezia, e per questo ancora più interessante. La ex consorte di Emanuele Filiberto è nata nella zona dell’Alta Senna, in Francia, il 3 aprile del 1969, e dunque ha 54 anni.

La sua è una famiglia ricca: suo padre è un ingegnere famoso e, a causa del suo lavoro, tutta la famiglia ha viaggiato molto, e ha vissuto in Egitto e nella Repubblica del Benin. Ma non è tutto: infatti, la madre di Clotilde, Catherine, vanta anche discendenza dalla famiglia nobile francese du Pontavice des Renardières, e dunque sangue blu. Clotilde ha anche altre tre sorelle: Christiane, Camille e Capucine.

Clotilde Coureau e la recitazione

Clotilde Coureau è un’attrice affermata, che ha preso parte a moltissimi film e serie TV, per la maggior parte francesi. Ultimamente, è stata resa nota la fine del suo matrimonio con Emanuele Filiberto di Savoia: da circa due anni, infatti, c’erano rumors sulla loro crisi, confermata da alcune foto che attestano un bacio tra Emanuele Filiberto e la cantante Nadia Lanfranconi.

Tra le serie TV più note, la Coureau ha preso parte a “La signora delle camelie”, un vero e proprio classico della letteratura di sempre, di Alexandre Dumas.

Al cinema, invece, è possibile vederla in film come “Last Summer” e “Marguerite’s Therorem”

Il 25 ottobre 2003, quando l’attrice ha sposato il rampollo di casa Savoia, ha subito tenuto a precisare che non avrebbe mai lasciato la sua carriera.

Curiosità su Clotilde Coureau

Clotilde ed Emanuele Filiberto di Savoia hanno due figlie.

Vittoria di Savoia, che oggi ha 19 anni, è una nota influencer e modella, che viaggia moltissimo tra la Svizzera -suo paese natio-, il principato di Monaco, la Francia e il Regno Unito. La ragazza, oltre a vantare un profilo Instagram seguitissimo, studia Storia Dell’Arte e Scienze Politiche.

La secondogenita, invece, è Luisa di Savoia: la ragazza ha compiuto da poco 16 anni, e si definisce semplicemente un’artista. Al contrario della sorella Vittoria sembra essere più timida ed introversa, ma sui social non mancano le manifestazioni d’affetto dei followers della famiglia reale, nonostante il profilo Instagram di Luisa risulti praticamente da sempre inattivo.

La ragazza è molto legata suo padre Emanuele Filiberto, che si definisce fiero di averla come figlia.

Da quanto è risultato in questi ultimi 20 anni, la famiglia costituita da Clotilde ed Emanuele Filiberto è una famiglia felice ed equilibrata: è dunque un vero peccato, apprendere la notizia della separazione recente dei due coniugi reali.