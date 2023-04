Dead Ringers, che in italiano si intitola Inseparabili, è una nuova serie tv drammatica, horror e thriller, che sta per uscire su Prime Video. Scopriamo insieme da quanti episodi sarà composta.

Dead Ringers (Inseparabili): quanti episodi



Dead Ringers, che in italiano si intitola Inseparabili, è una miniserie drammatica, di genere horror e thriller, che si basa sull’omonimo film del 1988, di David Cronenberg. Si tratta di una rivisitazione in chiave contemporanea del famoso thriller di David Cronenberg, con Jeremy Irons. Questa nuova serie tv vede Rachel Weisz interpretare un doppio ruolo, quello di Elliot e Beverly Mantle, due gemelle che condividono proprio tutto. Tra le cose che condividono ci sono droghe, amanti e anche il desiderio sfacciato di fare tutto il possibile per sfidare le pratiche mediche antiquate e portare in primo piano l’assistenza sanitaria alle donne, anche a costo di spingersi oltre i confini dell’etica medica. Questa nuova serie tv horror è prodotta da Alice Birch, Anne Carey, Sean Durkin, Megan Ellison, Erica Kay e Ali Krug. La data ufficiale di uscita è il 21 aprile 2023, in esclusiva su Amazon Prime Video, che nel mese di aprile ha arricchito il suo catalogo con tantissime novità, tra film, serie, show w documentari. Le due gemelle ginecologhe protagoniste di Dead Ringers sono interpretate dalla meravigliosa Rachel Weisz, ma nel cast sono presenti anche Michael Chernus, Poppy Liu e Britney Oldford. Dead Ringers (Inseparabili) è composta da sei episodi, per questa prima stagione tutta da scoprire.

Dead Ringers (Inseparabili): di cosa parla la serie tv



Dead Ringers (Inseparabili) è una nuova serie tv molto attesa, una rivisitazione in chiave moderna del famoso thriller, con una storia importante alle spalle. Rachel Weisz vestirà i panni delle due protagoniste di questa storia, due gemelle ginecologhe, disposte a tutto per puntare l’attenzione sull’assistenza sanitaria alle donne. Queste due gemelle hanno condiviso qualsiasi cosa nella loro vita, dalle droghe agli amanti, ma ciò che le accomuna più di tutto è il desiderio di andare contro tutto e tutti per fare in modo che l’assistenza sanitaria per le donne diventi una priorità. Per raggiungere il loro obiettivo dovranno prendere delle decisioni particolarmente complicate, arrivando a spingersi oltre i confini dell’etica medica. Il trailer ufficiale della serie è già stato rilasciato e mostra una delle protagoniste che spiega di voler cambiare il modo in cui le donne partoriscono. Probabilmente le due gemelle riusciranno a fare, ma i rischi sono davvero molto grossi. Fino a che punto saranno disposte a spingersi per raggiungere i loro scopi? Saranno in grado di affrontare tutte le conseguenze che porteranno le loro scelte? Per scoprirlo non ci resta che attendere il 21 aprile e scoprire cosa accadrà nei sei appassionanti episodi di questa nuova serie tv, di genere drammatico, ma con contorni thriller e horror che la rendono ancora più interessante e appassionante. Una storia che terrà i telespettatori incollati al piccolo schermo, con il fiato sospeso, per godersi a pieno tutti i colpi di scena che riusciranno a stupire.