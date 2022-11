Davide Marotta è un attore italiano, molto noto al pubblico italiano sia per i suoi tanti lavori che per la sua malattia.

Davide Marotta è un attore italiano che in tanti conoscono con il nomignolo di Ciribiribì Kodak, per via di uno slogan che pronunciava in uno spot pubblicitario storico degli anni ’90 che lo ha consacrato alla fama.

Davide Marotta: biografia e carriera

Davide Marotta ha 59 anni, è nato a Napoli il 20 novembre 1962 sotto il segno dello Scorpione. La sua figura è inconfondibile per via della malattia di cui è affetto, ovvero il nanismo; infatti, l’attore è alto 1,15 m.

La sua carriera ha inizio nei teatri, dove ha alcune esperienze lavorative. Nel 1985 viene poi scelto da Dario Argento come interprete del figlio di Frau Brückner in Phenomena. Subito dopo recita in Demoni 2 di Lamberto Bava.

Il vero successo sembra però giungergli da una pubblicità: diviene infatti testimonial della Kodak per ben dieci anni (dal 1987 al 1997). Nello spot veste i panni dell’alieno Ciribiribì, soprannome che ancora gli viene associato.

In campo cinematografico, ottiene il suo primo ruolo davvero importante nel 2001 con Il ritorno di Cagliostro. Nel 2004 recita, con una parte marginale, nella Passione di Cristo di Mel Gibson. Continuano poi le sue esperienze in teatro: dal 2008 al 2012 recita nello spettacolo Il miracolo di don Ciccillo e nel 2013 in Finché morte non vi separi.

Nel 2015 invece torna in tv, partecipando allo spettacolo Il boss dei comici di La7. Nel 2016, sempre per il piccolo schermo, lo vediamo in Made in Sud, questa volta per Rai 2. Recita poi con Leonardo Pieraccioni in Il professor Cenerentolo e nel 2019 ottiene ben tre ruoli per lo stesso film: Pinocchio di Matteo Garrone. Per questa pellicola è, infatti, sia il Grillo Parlante che la marionetta Pantalone e uno dei conigli becchini.

Davide Marotta: famiglia e vita privata

Davide Marotta non è una persona che ama stare sotto i riflettori, quantomeno non più di ciò che è necessario per la sua carriera. Si tiene lontano dai social e non ama condividere molto sulla sua privata.

Pertanto non sappiamo se Davide Marotta sia impegnato sentimentalmente, né abbiamo altre notizie circa la sua famiglia e la sua vita privata.

Si parla però di lui per via dell’incresciosa questione relativa alla sua casa. Accusato di abusivismo edilizio, infatti, si è visto costretto a ribellarsi contro la demolizione dell’abitazione, prevista per il 15 novembre 2022. Presidiando però il luogo, ovvero la sua casa a Poggioreale in Via Cupa Principe 23, è stato sostenuto da un gruppo di cittadini e attivisti per il diritto alla casa nel tentativo di interrompere l’abbattimento.

L’attore ha dichiarato fermamente la sua intenzione a non abbandonare la sua dimora storica di famiglia, per la quale avrebbe anche fatto il condono e richiesto le giuste verifiche per non vedersela portata via. Davide Moratta si è anche rivolto alle istituzioni e in primo luogo a Giorgia Meloni perché venga fatta per lui giustizia e detto: “È un’ingiustizia nei miei confronti e della mia famiglia. Se ci scappa il morto che succede? Stiamo tutti male. Comprare questa casa è stato il mio oscar più bello. Quello che sta succedendo se fosse un film sarebbe un horror. Io da qui non esco”.

Per ora tutto è ancora in sospeso.