Daniela Zuccoli è la vedova di Mike Bongiorno. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Daniela Zuccoli, chi è la moglie di Mike Bongiorno: età, figli, altezza

Quest’anno Mike Bongiorno avrebbe compiuto 100 anni. Mike ha cambiato la storia della televisione italiana e i suoi programmi sono indimenticabili. Al suo fianco, per 40 anni, c’è stata la moglie, Daniela Zuccoli. Daniela è nata a Milano il 13 maggio del 1950, ha quindi 74 anni ed è del segno zodiacale del Toro. Fin da piccola ha avuto una grande passione per il mondo della moda ed è poi diventata una stilista e ha dato vita al marchio di moda Daniela Bongiorno. Mike e Daniela si sono conosciuti tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta e la loro storia d’amore è nata a Capri, dove Daniela lavorava come hostess. Nel 1972 si sono sposati e sono stati insieme fino al 2009, l’anno della scomparsa di Mike Bongiorno. Per anni ci sono state diverse voci circa il fatto che Daniela fosse già sposata in gran segreto con Walter Fusari. Queste voci hanno creato imbarazzo tra Mike e Daniela, ma nonostante ciò non si sono mai lasciati. Dal loro amore sono nati tre figli, Michele, Nicolò, e Leonardo, che hanno raccolto l’eredità del padre in ambito televisivo. Daniela Bongiorno oggi lavora come produttrice della Bongiorno Productions s.r.l. che aveva fondato lei stessa assieme a Mike. Dopo la morte di Mike, Daniela Zuccoli è sempre stata molto riservata, aveva raccontato di aver iniziato a frequentare un uomo di nome Elio ma che comunque nessuno sarà mai per lei quello che è stato Mike.

Daniela Zuccoli ricorda Mike Bongiorno a “Domenica In”

Daniela Zuccoli è stata ospite di Mara Venier a “Domenica In”, nel giorno in cui Mike Bongiorno avrebbe compiuto 100 anni. Daniela è apparsa visibilmente emozionata, anche perché con Mike ha passato metà della sua vita. Daniela ha raccontato che quando si sono conosciuti lui aveva 46 anni e lei 20, e che è stata più con lui che cono i suoi genitori. Daniela ha detto di essere molto felice dell’affetto per Mike della gente, a ormai 15 anni dalla morte. Per Daniela Mike era la sua anima gemella, nonostante i 26 anni di differenza. La Zuccoli ricorda esattamente l’ultimo giorno di Mike, ecco cosa ha raccontato alla Venier: “Eravamo a Montecarlo e lui stava benissimo e ricordò che la mattina si svegliò e mi appoggiò i giornali sul cuscino perché sapeva che mi piaceva leggerli. Mi disse’ non ho dormito tanto bene questa notte, penso di aver mangiato troppo ieri.’ Comunque mi chiese la colazione e gliela portai, lo guardai seduto in terrazza mentre fumava il sigaro e ricordo che pensai:’ come sono fortunata ad avere un uomo così nella mia vita e a essere ancora felice dopo tanti anni”. Daniela ha poi raccontato che suo figlio Nicolò le ha mandato una foto della nipotina appena nata, lei la fece vedere a Mike che disse: “che bella, sembri te quando prendi il sole”. Queste sono state le sue ultime parole. Daniela ha concluso dicendo che Mike è morto felice e che lei è grata di questo.

