È stata Miss Italia nel 1966 ed è stata l’unica donna palermitana a vincere il titolo di bellezza più ambito del paese. Daniela Giordano, classe 1948, è scomparsa il 18 dicembre 2022 a 74 anni.

Chi era l’ex Miss Italia e che cosa sappiamo di lei? Ripercorriamo insieme le tappe più salienti della sua vita.

Daniela Giordano: tutto sull’ex Miss Italia 1966

Nata a Palermo sotto il segno dello Scorpione il 7 novembre 1948, Daniela Giordano aveva 74 anni.

La sua carriera esplode nel 1966, anno in cui Giordano decide di partecipare a Miss Italia, aggiudicandosi poi la vittoria assoluta. Prima di quell’esperienza, Daniela Giordano aveva vinto altri titoli, tra cui Miss Palermo e Miss Sicilia, mentre al concorso di Miss Europa si era aggiudicata il terzo posto.

Dopo quell’importante vittoria, Giordano debutta sul grande schermo: esordisce a fianco di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia in I barbieri di Sicilia, mentre tutti gli anni ’70 l’hanno vista protagonista di film horror, di film western e anche di commedie erotiche all’italiana, genere particolarmente in voga in quegli anni. Tra le commedie spicca Vedo nudo con Nino Manfredi, diretto da Dino Risi, ma non solo.

Daniela Giordano ha recitato in molti altri film, tra cui: Play Boy, Joe…cercati un posto per morire!, Il lungo giorno del massacro, Susanna e i suoi dolci vizi alla corte del re, …e vennero in quattro per uccidere Satana!, Il suo nome era Pot, I quattro pistoleri di Santa Trinità, Quante volte…

quella notte, Il cadavere di Helen non mi dava pace, Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave, Scansati… a Trinità arriva Eldorado, La cameriera, L’adolescente, La portiera nuda, Un toro da monta, Il braccio violento della mala, Le segrete esperienze di Luca e Fanny e tanti, tantissimi altri.

Dopo un periodo decisamente ricco di impegni e di occasioni, Daniela Giordano decide di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo: nei primi anni ’80 torna in Sicilia e inizia a occuparsi di parapsicologia e ufologia.

Passano diversi anni e nel 2015 Giordano ritorna al cinema con Erba Celeste, film in cui veste i panni della protagonista e in cui, per la pima volta, non è doppiata. Erba Celeste è stato l’ultimo progetto a cui Daniela Giordano ha lavorato.

Il 18 dicembre 2022 la Miss Italia 1966 (l’unica palermitana ad avere vinto il tanto ambito titolo), è scomparsa all’età di 74 anni.

Miss Italia ha voluto dedicare un post Instagram a Daniela Giordano, utilizzando parole di immenso affetto:

Con enorme tristezza annunciamo la scomparsa di Miss Italia 1966 Daniela Giordano. Dopo la vittoria della fascia a Salsomaggiore, intraprese una fortunata carriera cinematografica negli anni Settanta. La vogliamo ricordare con grande affetto, sorridente e felice insieme alle compagne Miss di quell’anno e anche con il nostro caro Enzo Mirigliani.

Bellezza disarmante, grandi occhi color nocciola e grande professionalità: Daniela Giordano è riuscita a conquistare importanti titoli e a realizzarsi nel mondo della televisione. Due sogni toccati con mano, una vita ricca di soddisfazioni: il suo ricordo sarà eterno.