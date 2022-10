La nuova edizione de Il Collegio inizierà il 18 ottobre 2022 e verrà trasmessa su Rai 1 ogni martedì. I ragazzi sono già stati selezionati e tra questi c’è Damiano Severoni. Ma chi è?

Damiano Severoni: chi è?

Damiano Severoni è un ragazzo di 16 anni che arriva da Tivoli.

Tutti lo chiamano Sancho e vive da sempre con sua mamma, sua nonna Rita e suo fratello maggiore. Infatti il papà lo ha abbandonato all’età di 4 anni e per questo per lui rappresenta l’esempio di tutto ciò che un uomo non dovrebbe fare. Tiene molto a sua nonna, la sua fan numero uno e il suo amore segreto. Il giovane è sempre pronto a dare una mano e a parlare con le vecchiette del paese e per questo è molto conosciuto e apprezzato.

Damiano parteciperò a Il Collegio 7, il programma tanto amato dai più giovani. La mamma è la donna più forte che lui abbia conosciuto e lei spera che al collegio riesca a smussare un po’ il suo lato permaloso e irascibile.

Damiano Severoni è il nuovo allievo de Il Collegio 7

La nuova e settima edizione de Il Collegio 7 inizierà il 18 ottobre 2022 ma dal 27 settembre verranno messe in onda le selezioni degli allievi, ricche di momenti divertenti e scivoloni pazzeschi. Ci saranno delle novità nel programma: nuovi professori e perciò nuove materie e non solo, anche una nuova voce narrante. Di chi sarà? La scorsa edizione era quella di Giancarlo Magalli. Intanto sono venuti allo scoperto i nomi dei venti ragazzi che entreranno nel collegio e sono: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia, Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi, Davide Di Franco, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli. Loro saranno immersi nella nuova ambientazione: il 1958, anno di grandi cambiamenti per l’Italia. Riusciranno a rispettare le regole? Questo è da scoprire ma sicuramente verranno messi in riga dai professori e dai sorveglianti.