Hai trovato una crociera last minute? Non temere, organizzare un viaggio in poco tempo non è mai stato così facile.

Le crociere sono uno dei viaggi più ambiti in assoluto e, negli ultimi anni, sono diventate anche più accessibili. Soprattutto grazie alle formule last minute, che ti permettono di prenotare una crociera ad un prezzo davvero economico. Tuttavia, organizzare un viaggio last minute può sembrare stressante, ma con le giuste strategie sarà davvero facilissimo. In questo articolo scopriamo insieme alcuni piccoli consigli per pianificare al meglio la tua crociera last minute.

Dove trovare le migliori crociere last minute

Uno dei siti più attendibili e migliori per trovare crociere last minute ad un buon prezzo è senza dubbio Logitravel. Lì troverai numerosi itinerari con una vasta gamma di scelte: dal Nord Europa alle Isole Canarie e al Marocco, da Caraibi e Antille al Sud America e all’Oceano Indiano, dall’Africa occidentale e meridionale agli Emirati Arabi Uniti. Le crociere partono da numerosi porti italiani (Genova, Venezia, Bari, Civitavecchia, Salerno, Ancona) e fanno scala in località come Valencia, Palma di Maiorca, la Costa Azzurra e la Costiera Amalfitana, Malaga, La Valletta, Istanbul, Atene, Mykonos, Santorini, Dubrovnik. Anche la scelta della compagnia è molto vasta: MSC, Costa Crociere, Royal Carribbean, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line.

Crociere last minute: come organizzarti per partire dall’oggi al domani

Dopo aver deciso la destinazione, possiamo passare all’organizzazione vera e propria del viaggio. Per aiutarti abbiamo pensato di elencare tutti i punti fondamentali per pianificare al meglio una crociera last minute.

Passaporto e documenti Importantissimo è assicurarsi di avere tutti i documenti necessari per il viaggio: passaporto, carta d’identità, biglietti della crociera e così via. Ricordate che senza documenti non si parte!

Scrivi una lista delle cose da portare Dopodiché potete passare alla preparazione della valigia. Farla all’ultimo minuto non è mai una buona idea ma, nel caso di un viaggio last minute, è l’unica soluzione. La prima cosa da fare è creare una lista di tutti gli oggetti di cui hai bisogno per il viaggio, inclusi abbigliamento, accessori, prodotti per la cura personale e dispositivi elettronici. Una volta che hai stilato la lista, potrai iniziare a mettere tutto nella valigia. Per evitare di portare troppi vestiti, è utile pianificare gli outfit in anticipo . Scegli capi che possono essere abbinati in diversi modi, in modo da avere più opzioni senza dover portare con te troppe cose. Le scarpe occupano molto spazio nella valigia, quindi cerca di limitare la scelta ad un paio di scarpe versatile, comode e pratiche.

Pianifica le attività Per ultimo, ma non per importanza, le attività! Durante la crociera, infatti, si avrà poco tempo a disposizione per visitare ogni città. Dunque, ti conviene pianificare tutte le attività che desideri fare prima della partenza.

