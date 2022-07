Ormai è ufficiale: la moda dell’uncinetto è letteralmente diventata una tendenza. L’artigianalità, i colori, la passione e l’originalità sono solo alcuni dei motivi che spingono moltissime donne a sfoggiare outfit crochet super stilosi.

In fondo, dobbiamo ammetterlo, l’abbigliamento all’uncinetto è meraviglioso: simbolo di manodopera, di amore e di dedizione, ogni ragazza e ogni donna dovrebbe avere almeno un capo crochet nel guardaroba.

Con l’arrivo dell’estate e della voglia di cambiare, l’uncinetto ha fatto breccia nei cuori di chiunque; sono tantissimi i brand che hanno cominciato a proporre capi di abbigliamento total crochet, così come sono tanti i profili nati appositamente per sponsorizzare le proprie creazioni (non solo abbigliamento).

La crochet mania: una vera tendenza

La tendenza dell’abbigliamento crochet è amata da chiunque, anche dalle celebrità, che non si nascondono dal farsi vedere con indosso pezzi unici in total crochet.

Dai brand più costosi fino ad arrivare a brand economici e decisamente low cost (il mondo della moda propone fasce di prezzo differenti, ma valgono anche gli artigiani e le artigiani handmade), sono tantissimi i capi all’uncinetto disponibili.

Tra le principali tendenze all’uncinetto c’è sicuramente il top con la trama delle famose “mattonelle”; uno smanicato – spesso short – decorato da diversi quadratini colorati e dai motivi differenti. Si tratta di un vero e proprio must have amato anche dalle star (anche Miley Cyrus l’ha indossato).

Non passa inosservato anche l’abito semplice e lineare, in grado di risaltare ogni silhouette: a volte, la semplicità, è la soluzione migliore. Avete mai visto i crop top all’uncinetto? Sono versatili, colorati e bellissimi: abbinabili a un pantalone a vita alta, a uno short di jeans o a una gonna leggera, i crop top all’uncinetto non possono mancare nella valigia verso il mare!

Non mancano poi gli accessori: borse e capellini vanno per la maggiore (anche in versione invernale), ma l’estate 2022 punta moltissimo anche ai costumi. Vediamo infatti sempre più spesso bikini realizzati con la tecnica dell’uncinetto, monocolore o bicolore, con applicazioni o lisci, il costume crochet è sicuramente un modo per stupire e per essere in super tendenza.

L’uncinetto in estate è perfetto: leggero, traspirante, colorato e comodissimo. Un materiale adatto anche ai caldi più torridi e in grado di rendere ogni outfit più accattivante e libero con pochissimo! In realtà, però, è bene specificare quanto l’uncinetto sia adatto anche a situazioni più eleganti e formali: basti pensare all’attrice Katie Holmes, che in occasione del red carpet del Tribeca Film Festival è apparsa raggiante e super chic in un vestito crochet total white brandizzato Chloè.

Si può essere glamour anche all’uncinetto: basta sapere abbinare bene i capi e il gioco è fatto.

Come abbinare l’uncinetto: qualche consiglio

Se optate per un outfit crochet, ricordate che abbinare gli accessori è importantissimo: se avete già un abito total uncinetto, cercate di evitare anche la borsa crochet o il capello o qualsiasi altro elemento intrecciato. In alternativa, potete sempre optare per qualche bracciale colorato, una maxi collana dorata (in estate è l’oro uno dei protagonisti), oppure, ancora più in tendenza e in abbinamento perfetto all’uncinetto, i bangles di legno.

In questo modo riuscirete a ottenere un look uniforme e coerente, senza risultare ripetitive e, soprattutto, monotematiche.

Sì al crochet, sì al colore, sì alle mattonelle e si agli accessori: l’uncinetto è universale e l’estate 2022 ne dimostra la tendenza giorno dopo giorno. Qual è il vostro pezzo forte?