Cristina Kovani, chi è: carriera e vita privata

Cristina Kovani è un’attrice spagnola molto giovane, alle sue prime esperienze. L’attrice fa parte del cast della nuova serie tv In Silenzio, che sta per debuttare su Netflix. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Cristina Kovani, chi è: la carriera e la vita privata



Cristina Kovani è un’attrice spagnola molto giovane, rappresentata da Delphoss Actores. Un’attrice che è ancora alle prime armi, ma che sta già dimostrando il suo talento e la sua grande passione per la recitazione. Nel 2022 ha fatto il suo debutto come attrice nella serie tv uscita su Netflix dal titolo If Only, creata da Irma Correa e da Ece Yörenç. Nello stesso anno, la giovane ha preso parte alla serie tv poliziesca di Agustin Martinez, intitolata La caza. Monteperditdo, tratta da un famoso romanzo. Cristina Kovani è nata nel 2001, ha solo 22 anni ed è davvero all’inizio della sua carriera, che sicuramente sarà di grande successo. Recentemente è entrata a far parte del cast della serie tv In Silenzio, che sta debuttando su Netflix. Una serie tv che parla di un uomo che è stato sei anni in prigione con l’accusa di aver ucciso i suoi genitori ed è sempre rimasto in silenzio, senza parlare. Una psicologa viene incaricata di analizzare quanto possa essere pericoloso.

Cristina Kovani è davvero all’inizio della sua carriera, per cui sappiamo solo che è nata nel 2001 ed è molto giovane. La sua passione per la recitazione è nata quando era piccola e nel corso del tempo è cresciuta e l’ha spinta a studiare sempre di più per riuscire a trasformarla nella sua carriera. Il debutto c’è stato e ha già partecipato a diversi titoli, con grande successo. Ora non le resta che continuare a studiare e impegnarsi, mostrando quanto vale e cercando di ottenere altri ruoli che possano farle ottenere la popolarità. Tra gli altri hobby di Cristina Kovani, oltre alla recitazione, troviamo la lettura, la fotografia, lo studio, l’apprendimento, i viaggi, la navigazione su internet e i social. Per il resto non ci sono informazioni specifiche sulla sua vita privata e sulla sua vita sentimentale.

In Silenzio: la nuova serie tv su Netflix



Cristina Kovani fa parte del cast della serie tv In Silenzio, una serie tv spagnola, il cui titolo originale è El Silencio. Una serie tv di genere thriller psicologico, creata da Aitor Gabilondo, uno dei più grandi sceneggiatori spagnoli. Il protagonista della serie tv si chiama Sergio Ciscar ed è un giovane appena uscito di prigione, dopo aver scontato sei anni per l’omicidio dei propri genitori quando era minorenne. Con il passare degli anni sono sorti molti dubbi sul caso e lui non ha mai collaborato con la giustizia, non ha mai spiegato il motivo del gesto. Gli esperti che lo hanno seguito non sanno se vorrà riprendersi in mano la sua vita e se è davvero lui il mostro che ha assassinato i genitori. Un’intera squadra, guidata da una giovane psichiatra, è pronta ad osservare ogni sua mossa per cercare di capirne di più sulla sua personalità.