Cristian Babalus è una ragazzo finito al centro del gossip per via di una presunta relazione con Chanel Totti. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Cristian Babalus: chi è

Cristian Babalus è originario di Roma, non è nota la sua data di nascita né gli studi da lui intrapresi. Si sa che ha una grande passione per le moto e le auto sportive, ha un grande tatuaggio sulla schiena e ama gli abiti griffati e le vacanze in location di lusso. Cristian Babalus è l’ex fidanzato della Tiktoker Martina De Vivo, da cui ha avuto una figlia qualche mese fa.

Cristian Babalus: il presunto tradimento con Chanel Totti

Martina De Vivo ha accusato sul proprio profilo su TikTok, che vanta oltre 215mila follower, Cristian Babalus di averla tradita con la secondogenita di Francesco Totti e di Ilary Blasi, Chanel Totti, un paio di mesi dopo la nascita della loro bambina. Dopo l’onda mediatica riguardante il divorzio tra Totti e la Blasi, ecco che la figlia si ritrova dentro a una polemica divenuta virale nel giro di pochissimo. A lanciare la bomba è stata, come detto precedentemente, Martina De Vivo, attraverso un video su TikTok, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni riguardanti il suo ex, Cristian Babalus e Chanel Totti. Martina De Vivo ha accusato Chanel Totti di aver avuto una relazione con il ragazzo quando questi era ancora legato sentimentalmente a lei.

La tiktoker ha raccontato che un giorno, quando la bambina avuta con Cristian aveva appena due mesi, ha aperto il telefono del fidanzato e ha trovato una chiamata da parte di Chanel Totti. Queste le parole di Martina De Vivo:

“Con la bambina che non aveva nemmeno due mesi di vita, apro il telefono del mio fidanzato, che viveva ancora con me, e vedo la chiamata di Chanel Totti. Scrivo a lei e lei nega. Lui dopo qualche giorno viene a vedere la bambina, gli faccio vedere tutte le prove e lui mi conferma che era vero, ma mi dice pure che mi amava e tutte queste cose qua. Allora lo caccio di casa, ma già lo avevo cacciato quando ho trovato la chiamata.”

Dopo ciò Martina De Vivo si confronta nuovamente con la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, la quale, stando sempre a quanto raccontato dalla De Vivo, avrebbe risposto che non è un problema suo la relazione con Cristian ma del ragazzo visto che è lui ad avere una bambina e che per lei non era assolutamente un problema frequentare una persona fidanzata. A questo punto Martina De Vivo non ha risparmiato critiche nemmeno ai genitori di Chanel, complimentandosi con loro per l’educazione che hanno dato alla figlia. Martina De Vivo ha inoltre promesso di allegare presto le prove di quanto ha detto, come le chat che testimoniano la veridicità del suo racconto. In realtà è una mossa che la nota tiktoker non potrebbe fare in quanto la divulgazione di chat potrebbe ledere la privacy altrui. Per il momento non ci sono state dichiarazioni da parte di Chanel Totti, né da parte di Cristian Babalus che si è tolto da Instagram. Non resta che attendere e vedere come proseguirà la vicenda che sta infiammando il mondo del gossip.