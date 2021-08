Quando si va al mare o in montagna è molto importante curare la pelle per l’esposizione al sole usando prodotti specifici. Una attenzione speciale va dedicata anche alle creme doposole in modo da continuare a proteggere la pelle evitando le scottature e gli eritemi.

Cerchiamo di capire quale scegliere e le varie offerte online.

Creme doposole

Dopo aver passato tanto tempo al sole, la pelle ha bisogno di tantissima cura e di essere idratata in profondità. Per questa ragione, le creme doposole sono prodotti essenziali proprio perché proteggono la pelle dalle esposizioni solari, leniscono l’epidermide e massimizzano l’abbronzatura, anche al ritorno in città.

È fondamentale usarle in estate dal momento che ripara la pelle dagli agenti esterni quali il sole, ma anche la salsedine e il vento.

Sono prodotti che proteggono la pelle dagli agenti nocivi dandole tutta l’idratazione di cui si ha bisogno. Ogni crema presenta delle caratteristiche anche a seconda del proprio tipo di pelle.

Le creme doposole sono prodotti molto fluidi, nutrienti e idratanti, oltre a essere ricchi e corposi. Il loro compito è proprio lenire la pelle, rinfrescarla dai danni del sole e dall’eccessiva esposizione prolungata alle esposizioni solari. Per questa ragione, risulta fondamentale integrarle nella propria beauty routine, a prescindere se si è al mare, montagna o anche in città.

Bisogna applicarle subito la doccia, sulla pelle asciutta e lasciarla assorbire in profondità. Ci sono creme che permettono di prolungare l’abbronzatura e in quel caso è utile usarla ogni giorno integrandola con delle protezioni solari adatte alla propria pelle ed epidermide. Difendono la barriera cutanea, donando una pelle bella e vellutata in ogni momento.

Creme doposole: quale scegliere

In commercio si trovano tantissime tipologie di creme doposole e la cosa importante, al momento dell’acquisto, è sceglierla in base agli ingredienti, ai componenti che si trovano all’interno e anche alla texture, che è indicata per le zone del viso e del corpo che si vogliono trattare.

Come detto, sono di vario tipo: si trovano in gel, latte doposole, olio doposole e anche spray. La scelta dipende dai bisogni ed esigenze di ciascuno. Le tipologie maggiormente apprezzate di creme doposole sono quelle leggere che si assorbono rapidamente e non ungono. Ovviamente va scelta in base alle proprie necessità.

Chi ha una pelle maggiormente sensibile deve optare per delle creme idratanti doposole che siano delicate, fresche, ma anche rigeneranti e rinfrescanti per la pelle. In caso di epidermide secca e disidrata, è bene scegliere delle lozioni doposole particolarmente idratanti. Ci sono creme molto fluide consigliate soprattutto dopo una esposizione prolungata ai raggi solari.

Si trovano delle creme che si presentano sotto forma di latte, dalla consistenza leggera, quindi facili da applicare. Sono presenti anche in formato spray, molto più comodo e pratico da portare con sé e semplice da applicare e da distribuire in tutto il corpo. In commercio vi sono anche oli doposole con ingredienti naturali, quali olio di lino o cotone o macadamia che nutrono la pelle in profondità.

Creme doposole Amazon

Sul sito di Amazon si ha la possibilità di trovare varie offerte e sconti imperdibili riguardo le creme doposole. Cliccando sulla foto è possibile leggere delle informazioni e caratteristiche del prodotto. La classifica propone i tre migliori prodotti tra quelli più venduti e scontati, accompagnati da una descrizione di ciascun articolo.

1)Collistar Fluido doposole lenitivo

Un trattamento lenitivo per il corpo che ha proprietà rinfrescante e decongestionante. Un prodotto che si assorbe rapidamente. Particolarmente indicato per le pelli arrossate e irritate. Si trova nella confezione da 400 ml. Si consiglia di applicarla sul corpo subito dopo la doccia. All’interno vi sono ingredienti che hanno un effetto rigenerante, idratante ed emolliente. Attenua i rossori e i bruciori. In vendita con lo sconto del 30%. Un articolo Amazon’s Choice.

2)Natur Unique crema balsamo doposole

Una confezione da 400 ml di una crema dalle proprietà lenitive, idratanti e nutritive che rigenera la pelle in profondità. Combatte l’invecchiamento cutaneo riducendo il danno dei radicali liberi. Una crema che va bene da applicare sia per il viso che il corpo. Permette di prolungare l’abbronzatura. Lascia la pelle morbida ed elastica. In vendita con il 13% di sconto. Un prodotto di Amazon’s Choice.

3)Korff Sun Secret balsamo doposole

Indicato sia per il viso che il corpo. Ha una textura molto fresca e perfetta per ogni tipo di sole. Ha un effetto idratante e lenitivo per la pelle. Ha una emulsione vellutata che si assorbe rapidamente. L’epidermide riacquista il comfort e il benessere di sempre. L’abbronzatura continua a mantenersi uniforme e omogenea. La pelle è luminosa e splendente. In sconto con il 23%.

Oltre all’utilizzo delle creme doposole, ecco alcuni consigli utili per evitare di scottarsi.