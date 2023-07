Creme corpo profumate: le migliori per la pelle

In estate, non tutti amano indossare o applicare il profumo sulla pelle. Per questa ragione, è possibile optare per delle creme corpo profumate che aiutano sicuramente a dare benessere e freschezza per via degli ingredienti naturali al loro interno. Scopriamo quale scegliere e le fragranze indicate per il corpo.

Creme corpo profumate

Sono prodotti per la bellezza molto importanti dal momento che le creme corpo profumate idratano la pelle lasciando un aroma molto piacevole e intenso sulla cute. Hanno un effetto morbido e setoso, oltre a rappresentare un vero e proprio momento di coccola per ogni donna dato che sono delicate e sensibili.

Applicare questo tipo di crema al mattino permette di donare una piacevole sensazione di benessere sulla pelle. Per esempio, gli aromi del limone o del ginger permettono di dare la giusta sferzata di energia per iniziare la giornata nel modo migliore. Per le fragranze classiche è possibile scegliere tra aromi floreali come rosa e camomilla.

Si trovano anche creme corpo profumate alla frutta come il mango o l’anguria, frutti tipici estivi. In commercio è possibile trovare anche accessori che hanno la stessa fragranza dei profumi in modo da rendere la pelle maggiormente setosa e morbida al tempo stesso. Inoltre, questo tipo di crema è adatta, non solo per la morbidezza, ma anche per il profumo che lascia.

Sono l’ideale da inserire nella propria skincare e concedersi al tempo stesso un momento di completo relax. Garantiscono idratazione, morbidezza e possono anche rappresentare una valida alternativa al profumo da indossare in estate.

Creme corpo profumate: tipologie e usi

Sono l’ideale da applicare sulla pelle durante la stagione estiva proprio perché le creme corpo profumate si fondono con il calore lasciando così il loro aroma che può essere dolce, fruttato, tropicale, ma anche agrumato o fresco. Ognuno può scegliere la fragranza che più le piace per lasciare la pelle morbida e setosa.

Al momento della scelta è molto importante valutare la texture che deve adattarsi alla propria pelle. In caso di pelle secca sono consigliate delle creme a base di oli e burro naturali in modo da poter ridare il giusto tono ed elasticità alla pelle. Chi ha una pelle grassa e suda molto in estate può scegliere una formula in gel che è maggiormente indicata per l’estate.

Le creme corpo profumate hanno poi lo stesso aroma dei profumi ed ecco che in commercio si trovano con note floreali come gelsomino, ginestra o rosa oppure legnose come bambù o cedro o ancora il patchouli dal fascino esotico. Per esempio, un marchio come L’occitane si ispira a delle creme a base di ortica, fiori bianchi e ginestra.

In estate è poi possibile sbizzarrirsi perché si può puntare a delle creme corpo che richiamano spiagge caraibiche o bianche, quindi dalle note tropicali come il cocco, frutto della passione, vaniglia, frangipane, ecc. Yves Rocher propone aromi gourmand come cocco, mango e lampone.

Creme corpo profumate Amazon

Un prodotto di bellezza disponibile in varie offerte e promozioni su Amazon dove cliccando la foto si visualizzano i dettagli del prodotto. La classifica presenta le migliori creme corpo profumate di alcuni marchi molto importanti e noti da applicare sulla pelle scelti tra i più amati dalle consumatrici.

1)Elizabeth Arden green tea honey drops

Il noto marchio di bellezza propone questa crema a base di elementi naturali come tè verde e gocce di miele che leviga, lenisce e rinforza la pelle secca. Un profumo speziato contraddistinto anche da note di menta piperita e gelsomino che dona una pelle morbida alleviando la sensazione di formicolio.

2)L’Amande crema corpo idratante

Adatta per la pelle secca a base di acido ialuronico, vitamina E, rosa e camomilla che dona una piacevole sensazione di benessere. Permette di mantenere la pelle profumata e gradevole. Idrata la pelle dando un aspetto sano e vellutato, elastico. Ha un effetto emolliente grazie alla sua consistenza leggera.

3)Helan Monoi de Tahiti

Una crema corpo profumata adatta sia come doposole, ma anche dopo bagno poiché nutre la pelle. A base di succo di aloe vera e monoi, assorbe la pelle rapidamente. Lenisce e attenua la cute dando benessere. Ha proprietà addolcenti ed emollienti senza ungere o macchiare.

