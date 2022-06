L’estate 2022 è iniziata e come ogni anno diventa sempre più difficile resistere alle nuove tendenze, soprattutto quando si tratta di costumi, nuovi modelli e una scelta davvero vastissima di colori, forme e tessuti.

Le spiagge, infatti, saranno popolate da costumi gli uni diversi dagli altri: vedremo il ritorno degli anni ’60 (con un modello molto particolare), ma non mancherà un tuffo nei bellissimi anni ’90!

Tra i costumi in tendenza ci saranno i modelli più classici e minimal, il classico bikini in più modelli, il costume intero, dettagli cut out e tanto, tantissimo colore!

Avrete modo di farvi conquistare da uno – o più – dei costumi in circolazione: la vostra valigia, molto probabilmente, si riempirà di qualche super tendenza!

Costumi mania: tutti i modelli in tendenza

Il bikini: il modello che non muore mai (ma si rinnova sempre)!

Un grande classico che non stanca mai e che fa sempre bella figura. Il bikini, con le sue mille sfaccettature e modelli, è uno di quei costumi che non passerà mai di moda. L’estate 2022 lo vedrà in forme semplici e lineari; dal triangolo al ferretto, allo slip sgambato e ai laccetti (anche molto lunghi!), il bikini riesce sempre ad adattarsi alle sinuosità di ogni corpo femminile.

Il triangolo per chi ha poco seno e vuole essere semplice

Tra i costumi più in voga durante l’estate 2022 c’è proprio lui: il semplicissimo bikini a triangolo con uno slip o brasiliana sgambato con taglio a V (slancia la figura). In alternativa – ma sempre mantenendo il triangolo – si vedranno moltissimi laccetti: a incrocio in vita per il pezzo di sopra, mentre nel pezzo di sotto saranno molto lunghi e cadranno morbidi lungo i fianchi.

Adatto a coloro che hanno poco seno ma vogliono comunque qualcosa che risalti le loro forme, il bikini a triangolo rimane sempre un’ottima soluzione.

Il ferretto per un effetto pushup, direttamente dagli anni ’90!

Un altro modello di costumi in tendenza sarà il bikini anni ’90: cioè?

Non è altro che un due pezzi in cui la parte sopra sarà un reggiseno a balconcino con il ferretto, per un effetto pushup e sensuale, mentre la parte sotto godrà di uno slip molto alto e anche molto sgambato: un tuffo nella moda di qualche tempo fa che, come le migliori mode, ritorna a farsi spazio nella contemporaneità – anche tra le più giovani!

Il due pezzi cut out

Se volete provare qualcosa di nuovo pur restando fedeli al bikini, quello che fa per voi è il super due pezzi con il dettaglio cut out. Infatti, questo modello, dalle linee apparentemente classiche, si rivela originalissimo grazie a un vero e proprio “intaglio” che lascia scoperta la pelle solo in determinati punti – ma occhio all’abbronzatura!

Particolarmente diffuso nel bikini, il cut out non tralascia anche i costumi interi!

Il costume intero: elegante e sempre in tendenza

Potevano mancare loro? Assolutamente no! Ed ecco che i costumi interi non abbandoneranno l’estate 2022 e saranno di tendenza in più versioni!

Intero a fascia e scollature a cuore

Un modello intramontabile che rimane sempre elegante e sensuale allo stesso tempo: il costume intero a fascia, specialmente se con una bella scollatura a cuore che risalta il seno e dona una sinuosità generale alla figura.

Intero con cintura per esaltare il punto vita

Vi piacciono i costumi interi ma volete qualcosa di diverso e che esalti il punto vita? Il modello con la cintura sarà esattamente quello che fa per voi. Ritorna infatti e si inserisce tra i migliori trend dell’estate 2022. Un dettaglio alla “Bond girl” che non passerà inosservato.

I colori e le trame di tendenza per l’estate 2022

Tinte unite colorate

Così come per le unghie, anche per i costumi non ci sarà limite alla creatività; vedremo costumi a tinta unita, passando dai colori più accesi come il rosa, il giallo, l’arancione, ma anche l’oro (ideali per coloro con carnagione olivastra/scura), arrivando ai colori più tenui e pastello, indicati per le carnagioni chiare, prima dell’abbronzatura.

La regola numero uno? Sentirsi a proprio agio e scegliere sempre il modello e il colore che più fa per noi e che ci fa sentire bene.

Non solo tinta unita: fiori, geometrie, righe e fantasia!

Accanto alle normali tinte unite, seppure sgargianti, avremo modo di vedere costumi in fantasia.

Di tendenza la trama floreale, ma si vedranno anche costumi geometrici, effetti gioiello e super luminosi, ma non mancheranno le righe e i quadrettini romantici in stile francese.

Sarà un’estate ricca di novità, non vi resta che scegliere il vostro modello preferito, o perché no, più di uno!