Costume taglie forti: i trend del momento

Quando si pensa al mare e alla spiaggia, le persone in sovrappeso hanno sempre qualche freno in quanto temono di non riuscire a trovare il costume più adatto a loro. Per chi ancora non sa quale scegliere, ecco il miglior modello di costume taglie forti per essere splendide sulla spiaggia.

Costume taglie forti

Tra poco sarà tempo di mare e spiaggia, oltre che di piscina. Molte donne stanno già pensando, fin da ora, a quali costumi indossare e mettere in valigia. Per i fisici prorompenti, è importante valutare attentamente quale costume taglie forti scegliere. Chi ha un seno prosperoso deve optare per un modello che sia in grado di sostenere il seno, quindi no ai triangoli, ai costumi senza coppa e supporto interno.

Il costume taglie forti deve essere contenitivo, fasciante, che modelli la silhouette. A causa dei tessuti con cui sono realizzati, non sempre le taglie corrispondono, quindi è bene scegliere un costume facendo attenzione alle varie misure e nel caso si andasse in un negozio, meglio provarlo in modo da capire il modello adatto.

Meglio optare per un costume che permetta di sentirsi a proprio agio e che sia comodo da indossare.

Si può scegliere il tipo di costume anche in base al proprio fisico. Chi ha un fisico a pera può optare per costumi che evidenzino le spalle. I classici tankini che permettono di mixare i pezzi sono l’ideale.

A seconda del fisico, sicuramente è possibile trovare dei costumi per taglie forti che sicuramente aiutano a sentirsi a proprio agio e bene nella propria pelle, anche se si hanno dei chili in eccesso. La cosa importante è scegliere un costume che non evidenzi i rotolini, ma esalti la femminilità e prosperità della donna.

Costume taglie forti: trend

I modelli di costume taglie forti, ovvero quei capi e indumenti per la spiaggia che vanno oltre la taglia 46, sono tantissimi e ognuno presenta caratteristiche e stili che non mancheranno di catturare l’attenzione. Le tendenze propongono diversi modelli e non solo di costume intero, ma anche due pezzi, realizzati in tantissimi materiali e fantasie per accontentare i gusti di tutte.

I bikini, i costumi interi, ma anche i tankini oppure gli abiti da bagno, permettono alle donne curvy di valorizzare le proprie forme. Gli abiti da bagno sono uno dei modelli e delle tendenze dell’estate 2021 per le donne curvy. Sono indumenti perfetti da sfoggiare in spiaggia in quanto sono stretti sia sul seno che in vita, ma molto vaporosi per il lato B, quindi lo evidenziano e forniscono le giuste proporzioni al fisico.

Il costume taglie forti, proprio nel caso dei reggiseni e quindi della biancheria intima, deve essere con la spalla larga e regolabile in modo da sostenere il seno nel modo migliore e distribuire, al tempo stesso, il peso. I materiali proposti dalle tendenze sono comodi ed elastici, oltre che di ottima qualità in modo da non andare incontro a irritazioni o rossori.

Alcuni colori e fantasie tendono a ingrossare. Proprio per questa ragione, è meglio optare per modelli di costume taglie forti nel colore nero che snellisce la figura ed esalta anche i punti forti. Sono diversi anche i modelli di bikini per le curvy con la parte superiore maggiormente contenitiva in modo da reggere il seno con chiusura posteriore dietro al collo per sostenere nel modo migliore il torace. I bikini con le coppe o con il triangolo sono l’ideale, anche per una abbronzatura maggiormente uniforme.

Il miglior costume taglie forti

Come si è visto, sono diversi i modelli di costume taglie forti che è possibile indossare, ma il migliore, secondo le consumatrici, è Swim Slim, un capo che permette alle donne curvy di essere sexy, anche in spiaggia. Un costume dall’effetto modellante, quindi utile per snellire la silhouette. Si contraddistingue dagli altri modelli in quanto sostiene senza stringere.

Un costume che copre i punti maggiormente critici, quali la pancia, i fianchi e anche i glutei, oltre ovviamente a esaltare la femminilità. Realizzato con materiali di ottima qualità che permettono alla donna di sentirsi bene e in forma. Per coloro che hanno qualche imperfezione che vogliono coprire, Swim Slim è il costume taglie forti perfetto. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un alleato di bellezza che dona sensualità, ma che ha un effetto contenitivo sia sulla pancia che i fianchi, sostiene sia il seno che i glutei, senza stringere o irritare. Grazie a questo costume, si sfoggia un fisico slanciato e modellato.

Realizzato in un tessuto a rete che modella ogni punto critico permettendo alla donna di sentirsi libera e comoda nel momento in cui lo indossa. Ha coppe removibili in modo da regolarlo a seconda delle proprie esigenze. Un costume disponibile fino alla taglia 60 nei colori nero, rosso, blu e verde petrolio.

Le consumatrici interessate a ordinare Swim Slim possono cliccare qui per il sito ufficiale del prodotto, dal momento che non si trova negli e-commerce o negozi. Basta compilare il modulo con i propri dati non dimenticando d’inserire la taglia e il colore preferito. Il costume è in promozione al costo di 59,90€ invece di 118 con la spedizione gratis. Il pagamento si effettua con Paypal, la carta di credito o anche in contanti al corriere.