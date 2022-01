La kermesse musicale parte martedì 1 febbraio 2022 e termina sabato 5. Per la terza volta consecutiva al timone ci sarà Amadeus e tra i big non mancano anche alcune “vecchie” e interessanti conoscenze, come La Rappresentante di Lista in gara per il secondo anno consecutivo.

In occasione della serata dei duetti calcheranno il palco dell’Ariston insieme a Cosmo, portando “Be My Baby” di The Ronettes. Ma andiamo a scoprire qualcosa di più sull’artista che affiancherà il giovane duo indie.

Chi è Cosmo

All’anagrafe Marco Jacopo Bianchi, ma conosciuto sulla scena musicale semplicemente come Cosmo, nasce ad Ivrea, città metropolitana di Torino, il 19 febbraio del 1982 ed è quindi del segno dell’Acquario.

Inizia fin da piccolo ad appassionarsi al canto, fino a comporre i suoi primissimi brani.

Dopo il liceo Cosmo ha proseguito gli studi e si è laureato in Filosofia, cosa che gli ha permesso di avere la cattedra in un Istituto Commerciale come professore di italiano e storia. Prima di intraprendere una vera e propria carriera musicale infatti, Cosmo si divideva tra i suoi studenti durante la settimana e la propria band nel weekend.

Gli esordi in una band e la carriera da solista

Cosmo ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica nel 2002, con il gruppo Drink To Me, con cui ha pubblicato tre EP tra il 2004 e il 2007 e quattro album tra il 2008 e il 2014. In contemporanea con il gruppo, Cosmo porta avanti anche il suo progetto solista.

Nel 2012 pubblica sul web tre cover disponibili gratuitamente e l’anno dopo, nel 2013, ha pubblicato il suo primo disco da solista dal titolo “Disordine”. Nell’aprile del 2016 Cosmo ha pubblicato il secondo album sempre da solista “L’ultima festa”, anticipato dal singolo “Le voci” e carico d’ispirazione, neanche un anno dopo ha sfornato il suo terzo album: “Cosmotroinc”. Nel 2019 ha anche collaborato con Marracash per il brano “Greta Thunberg”, inserito nell’album dal titolo “Persona”d del rapper di Nicosia.

Stile musicale e influenze

Lo stile musicale di Cosmo si classifica come Synth Pop, ovvero un Pop sperimentale unito alle sonorità tipiche della musica elettronica. Tra i suoi punti di riferimento ci sono i Pink Floyd agli esordi e non mancano due pilastri del cantautorato italiano molto diversi tra loro. Stiamo parlando di Lucio Battisti e Franco Battiato, quest’ultimo tra i pionieri della sperimentazione della musica elettronica nel Bel Paese.

Vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla vita privata di Cosmo. Quello che sappiamo per certo però è che vive ancora ad Ivrea, la città in cui è nato, insieme alla moglie Antonietta e i due figli di due e quattro anni, Carlo e Pietro.

Se si vuole sapere qualcosa di più sull’infanzia di Cosmo, che comunque ha sempre descritto come un periodo tendenzialmente normale, basta ascoltare le sue canzoni che spesso raccontano dell’affetto provato per la madre e del rapporto talvolta complicato (come succede ad ogni adolescente) con il proprio padre.