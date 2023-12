L’attesa è finita: dopo il lancio ufficiale negli Stati Uniti lo scorso 5 luglio, Threads è finalmente disponibile anche in Italia da giovedì 14 dicembre. Ma di cosa si tratta? Scopriamo all’interno di questo articolo cos’è e come funziona la nuova applicazione di Meta.

Si tratta di un servizio dedicato al microblogging e permette ai propri utenti di pubblicare e condividere testi, immagini e video, rispondere, ripubblicare e mettere mi piace ai post altrui. Threads è collegato ad Instagram, per registrarsi infatti è necessario possedere un account su questo social network.

Disponibile in App Store o Google Play, accessibile da web o app, sia per iOS che Android. E’ possibile utilizzare i propri dati di accesso di Instagram o creare un nuovo account per iscriverti. E’ importante specificare che, se deciderete di eliminare il vostro account Threads, non intaccherete in alcun modo il vostro account Instagram.

Ma come funziona? La piattaforma è molto intuitiva e facile da utilizzare. E’ possibile scrivere nuovi post (massimo 500 caratteri) cliccando sulla tradizionale icona a matita, mettere like tramite l’icona a forma di cuore, commentare e rispondere con il classico fumetto e condividere grazie al pulsante di share o repost. Per inviare messaggi privati, invece, è necessario utilizzare la funzione di messaggistica privata all’interno di Instagram. Threads offre la possibilità di caricare link, foto, video e file audio. Non solo. I post pubblicati sull’applicazione possono anche essere editati e modificati entro cinque minuti dopo la pubblicazione. Nella home si possono visualizzare i post degli utenti seguiti e quelli suggeriti dalla piattaforma. Come negli altri social, tutti gli utenti possono interagire mettendo mi piace, condividendo i post o aggiungerli alle storie Instagram. Threads si propone come una piattaforma di condivisione inclusiva e diretta, differenziandosi dagli altri social. Mira ad agevolare l’interazione immediata tra gli utenti del social. Un punto chiave è l’utilizzo dei messaggi vocali, proprio come quelli di Whatsapp, per rendere la comunicazione tra gli utenti più dinamica, coinvolgente e personale. L’applicazione ha già conquistato numerose celebrità, come Chiara Ferragni, Fiorello, Giorgia Meloni e tante altre. Nonostante sia stata creata recentemente, ha sicuramente il potenziale per diventare uno dei social più utilizzati e popolari. E voi, l’avete già provata? Fateci sapere cosa ne pensate!

