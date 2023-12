Su TikTok è ormai virale la Bob Dylan Core. Ma, di cosa si tratta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Bob Dylan Core, nasce il trend TikTok della giacca leggera

Su TikTok è divenuto virale un nuovo trend, ovvero il Bob Dylan Core. Torniamo indietro di circa sessant’anni, quando il noto cantautore statunitense, Premio Nobel per la letteratura nel 2016, camminava per le strade di New York, per l’esattezza nel West Village assieme alla sua fidanzata, Suze Rotolo. I due erano stretti l’uno all’altra per proteggersi dal freddo pungente di febbraio. Sulla strada innevata, accanto a un furgoncino Volkswagen blu, la coppia ha posato per alcune foto, una di esse è stata poi utilizzata come foto di copertina dell’album “ The Freewheelin’ Bob Dylan” del 1963, album che contiene grandi successi quali “Blowin’ in the Wind” e “Don’t Think Twice“. Nell’autobiografia “A Freewheelin’ Time – Sulla strada di Bob Dylan”, Suzi Rotolo ha parlato così di quel momento: “Bob ha fìccato le mani nelle tasche dei jeans e si è appoggiato a me. In alcuni scatti è evidente che stavamo gelando. Bob di sicuro, con quella giacchetta leggera addosso. Ma l’immagine era tutto.” Oggi, sessant’anni dopo, l’immagine sulla copertina dell’album ha ispirato un nuovo trend su TikTok, conosciuto come Bob Dylan Core, in cui si vedono degli adolescenti uscire di casa con addosso delle giacche leggere, proprio come quella che aveva indossato il cantautore. Nei video, i giovani hanno uno sguardo pensieroso, rivolto a terra e, come sfondo, c’è la canzone “Don’t Think Twice”. L’hashtag BobDylanCore ha già totalizzato ben 11,5 milioni di visualizzazioni. La settimana passata, inoltre, c’è stato addirittura un party a tema Bob Dylan Core all’Emerson College, a Boston, il cui video ha ottenuto 500mila like.

Bob Dylan Core: perché ha ottenuto tanto successo?

Il trend Bob Dylan Core, ovvero uscire di casa in inverno indossando una giacca leggera, è nato lo scorso mese di gennaio, quando il 25enne Andrew Clark era fuori da un negozio di alimentari a Brooklyn e ha chiesto alla sua fidanzata di fargli un video che poi ha pubblicato con questa didascalia: “camminare con una giacca non abbastanza calda”. Da lì è nato il trend. Andrew Clark si diverte a creare tendenze, l’idea della giacca non abbastanza calda gli era venuta in mente già diversi mesi prima di realizzare il video, che oggi ha quasi 250mila like. Queste le sue parole: “è esploso perché si tratta sostanzialmente di una mini-coreografia. Avete presente la gente che ricrea i balletti su TikTok? Qui si tratta di mettere le mani in tasca e mentre qualcuno ti fa un video tu cammini. Puoi mostrarti mentre avanzi verso la camera oppure fare una piccola carrellata. Questo, in parte, spiega perché è stato così imitato.” Grazie a questo trend, inoltre, anche la Gen Z si avvicina alla musica di uno dei cantautori più importanti della storia della musica.

