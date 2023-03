La bella stagione sta per arrivare e molte donne hanno sempre più voglia di sfoggiare un abito corto, anche in occasioni più eleganti. Ma cosa si può indossare sopra un vestito corto? Scopriamo insieme qualche consiglio.

Vestito corto: ideale anche nelle occasioni eleganti

Gli abiti corti non passano mai di moda. Sono dei vestiti incredibilmente versatili, che riescono ad adattarsi perfettamente alle esigenze femminili e a risultare perfetti in qualsiasi occasione. Nel corso degli anni hanno subito moltissime modifiche da parte degli stilisti, diventando sempre più alla moda e sempre più adattabili nelle circostanze più informali e nelle occasioni più eleganti. Scegliere di indossare un vestito corto elegante per una serata speciale o per un evento o una cerimonia è sicuramente una decisione giusta per avere un look perfetto. Con l’arrivo della primavera la voglia di mettere in mostra le proprie gambe e di sentirsi più leggere, sbarazzine e comode diventa sempre più forte. La primavera porta anche numerosi inviti alle cerimonie, per cui avere degli abiti corti eleganti è fondamentale. Ma bisogna anche sapere bene come abbinarli e cosa indossare sopra, per coprire le spalle e per dare quel tocco di eleganza in più al look.

Vestito corto: cosa indossare sopra

Sopra un vestito corto elegante è bene indossare una giacca oppure un blazer, a seconda delle occasioni. Se scegliete di indossare un abito corto durante una cerimonia è sempre importante ricordarsi la regola di coprire le spalle, soprattutto in chiesa. Per questo è sempre opportuno portarsi una giacca corta, con tagli elegante, che si abbina bene con il vestito e che aiuta ad esaltare la silhouette. Un elegante blazer corto lascerà ben visibile la lunghezza delle gambe e aiuterà a slanciare la figura. Le giacche e gli spolverini nella stessa tonalità con la sfumatura del vestito sono sempre apprezzabili, perché rendono il look molto più elegante. Ricordatevi che per uno stile elegante è meglio non eccedere con i colori, ma rimanere su tonalità neutre o magari colori pastello. Quest’anno vanno molto di moda anche le stampe floreali. Esistono moltissime tipologie di giacche e blazer eleganti, che possono adattarsi perfettamente al vestito corto che scegliete di indossare in un’occasione speciale. Ci sono molti modelli, alcuni svasati con cintura, altri con maniche a sbuffo, altri ancora più destrutturati. Bisogna sempre tenere conto della tipologia di vestito scelto, considerando non solo la lunghezza ma anche il taglio, la forma e il colore. È anche vero che negli ultimi anni c’è molta voglia di osare, per cui ci sono donne che preferiscono risultare più vistose e appariscenti anche nelle occasioni più elegante. Questa scelta ovviamente è personale, ma scegliere giacche troppo vistose su un vestito corto potrebbe essere controproducente, bisogna prestare particolare attenzione. Ci sono moltissimi blazer che vanno molto di moda, con dettagli eleganti e sofisticati, che potrebbero adattarsi perfettamente ad un abito corto. Tra maniche di pizzo, giacche con bottoni, stampe floreali, dettagli brillanti, potrete sicuramente trovare il modello più adatto al vostro stile, alle vostre preferenze, sempre in abbinamento al vestito corto che avete scelto di indossare.