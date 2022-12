Abiti corti e lunghi eleganti: le proposte PINKO per la nuova stagione

Se stai cercando l'abito perfetto per Capodanno dai un'occhiata a queste proposte di abiti eleganti per tutti i gusti di PINKO.

Ecco tutti i nuovi modelli di abiti lunghi e abiti corti eleganti firmati PINKO. Tra proposte in maglia, con stampe a fiori e abiti in pizzo, ecco tutti i must have per la stagione.

D’altronde, quello che non può proprio mancare nel guardaroba di una donna è proprio un abito corto o lungo, elegante e femminile, da indossare a seconda delle occasioni più chic, del proprio mood e della forma del proprio fisico. Da un lato, infatti, gli abiti corti eleganti permettono di mettere in risalto le gambe e di puntare sul proprio lato più sensuale, dall’altro, valorizzano la figura in tutta la sua raffinatezza. Un po’ come fanno anche gli abiti lunghi eleganti PINKO, i capi perfetti per esaltare una silhouette sinuosa e longilinea.

Come indossare gli abiti corti eleganti di PINKO? Ecco tutti i possibili abbinamenti

Come creare un look super glam? Come indossare gli abiti corti eleganti firmati PINKO e con cosa abbinarli? Tra le proposte del brand, ad esempio, un abito in maglia con ricamo metal può essere indossato con una calzamaglia velata, delle décolletées nere in vernice e un cappotto lungo – a seconda delle occasioni più o meno formali e della stagione – oppure con stivali alti e una giacca di pelle per outfit dall’anima rock. Altra variante? Nelle giornate più calde, per un look più sexy e sbarazzino, potrebbero essere perfette le gambe nude e un paio di scarpe senza tacco o sneaker.

Come indossare abiti corti eleganti in maglia con trecce, in maglia con spalle scoperte o mini abiti blazer? Le possibilità, entrambe chic, sono due. La prima riguarda una calzamaglia velata e scarpe con il tacco alto oppure con stivali al ginocchio.

Inguaribili romantiche? PINKO ha gli abiti corti che fanno per voi

Considerando la nuova collezione PINKO, quanti abiti corti eleganti possono donare al look un sapore più romantico? Davvero tanti. Per le donne più chic e raffinate che vogliono esprimere, in ogni occasione, la loro femminilità e sensualità senza tralasciare il loro lato più romantico vi è solo l’imbarazzo della scelta:

mini abito con maniche balloon;

abito elegante corto incrociato con stampa floreale;

mini abito con taffetà;

mini abito balloon full paillettes;

abito corto in pizzo.

Tra gli abiti corti eleganti appena citati, quelli a palloncino sono sicuramente i più adatti alle cerimonie. Soprattutto se vengono organizzate di giorno o in tardo pomeriggio. Perché indossarli? Sicuramente uno dei motivi è quello di poter nascondere al meglio i fianchi più pronunciati e mettere in risalto le gambe. Quali scarpe indossare? Sandali bassi o scarpe con il tacco alto, banditi, invece, gli stivali.

Un altro abito corto da cerimonia? Sicuramente il mini abito matelassè metallizzato o il mini abito in tulle e cady.

Dal corto al lungo: la possibilità di scegliere anche abiti lunghi eleganti

Per gli eventi serali, ma anche per le cerimonie che dal tardo pomeriggio si protraggono fino a notte inoltrata, le regole stabiliscono che si opti, nella maggioranza dei casi, per un abito lungo elegante. Pizzo, raso, jacquard bagnato, maglia o full paillettes. Scegliere è estremamente difficile vista la varietà. L’abito monospalla a fiori macro è ad esempio, un vero e proprio bijoux. Romantico, elegante, pronto a esaltare le forme, ma soprattutto capace di dare all’intero look un tocco più fresco e spensierato donando un’aria di spensieratezza. L’abito lungo elegante aderente a stampa pois, invece, è uno di quegli outfit da indossare per non passare inosservate in nessun evento. Quelli in raso sono decisamente più da cerimonia, invece, soprattutto se si è invitati ad un matrimonio importante. Mentre gli stupendi abiti lunghi in pizzo di PINKO sono l’ideale per una serata super glam da trascorrere nei locali più chic della city.