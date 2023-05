Cosa indossare in un casinò: 5 stili di tendenza in Italia

Non tutti sanno che i casinò prevedono delle precise regole su cosa indossare. Quando desiderano giocare in un casinò italiano, i giocatori devono rispettare almeno una delle principali tendenze in voga. E questo vale sia per uomini che per donne. Alcuni visitatori preferiscono trarre ispirazione dai film e da scene iconiche. Ma è vero che esistono dei precisi look di tendenza, che i giocatori possono scegliere di rispettare. Ecco perché i nostri amici di SitiCasinoNonAAMS hanno scritto un articolo sul dress code dei casinò. Parlano del tipo di abbigliamento che i frequentatori dei casinò preferiscono indossare.

Di sicuro, gli ospiti devono evitare di indossare infradito e vesti logore. Allo stesso tempo, devono abbandonare la moda di vestiti rovinati o strappati, anche se fuori fanno tendenza. Oltre questi limiti severi, gli ospiti hanno a disposizione diversi stili. Scegliere quello più adatto alla propria personalità fa parte dell’esperienza del giocatore.

L’eleganza classica

In alcuni casinò è chiaramente richiesto un look più formale e classico. Il look cravatta nera è di certo il più apprezzato. Questo accessorio dovrebbe essere sempre obbligatorio dopo le 6 del pomeriggio. Per il giocatore sarebbe preferibile indossarlo sopra una camicia bianca o un gilet. In Italia, alcuni locali propongono la cravatta come optional. In questo caso, si consiglia sempre una camicia dal collo aperto, sotto una giacca.

Per le donne, il corrispettivo di questo stile prevede un abito con gonna lunga, se il casinò richiede per l’uomo la cravatta. Al contrario, basta una gonna più corta da indossare per gli ingressi dopo cena. In ogni caso, oggi gli accessi sono molto più liberi, e stanno lasciando lo spazio a look diversi.

Casual elegante

Lo stile casual è il leader indiscusso nel guardaroba di tutti. Oggi l’Italia è dominata dai casinò online che non richiedono un codice di abbigliamento specifico. Per questo motivo, una semplice camicia e dei jeans sono l’abbigliamento casual più tipico degli italiani. Essi si concentrano sulla ricerca del miglior casinò online per godersi una varietà di giochi sorseggiando un cocktail fresco o un bicchiere di vino toscano in abiti comodi. Tuttavia, i casinò offline non vogliono dividere i loro clienti, quindi cambiano le regole e aprono le porte ai visitatori casual.

Tuttavia, esistono ancora divieti di indossare determinati tipi di abbigliamento e accessori nei casinò. Per essere sicuri, i giocatori non devono rilassarsi. Al contrario, sono sempre obbligati a rispettare alcune chiare restrizioni. Tra queste, il divieto di presentarsi in

infradito

pantaloncini da spiaggia

cappellini

caschi

giacche troppo morbide

zaini

Gli ultimi tre capi potete probabilmente lasciarli nel vostro guardaroba. In sintesi, possiamo dire che oggi i casinò italiani sono molto più tolleranti nei confronti dello stile casual. Pertanto, le giacche con camicie o polo, anche senza altri accessori, sono benvenute.

L’abito da cocktail

Per uno stile capace di sedurre e mantenere un alto livello di eleganza, i giocatori e le giocatrici possono scegliere un abito da cocktail. Questo particolare stile esprime raffinatezza e buon gusto. Di certo, per le donne i tubini neri e i tailleur sono i capi più adatti per avvicinarsi a un tavolo da blackjack o a una roulette. Sicuri e di classe, vanno sempre accompagnati da una scarpa col tacco. Il look da cocktail per le signore è dunque il più adatto per le serate e per gli eventi organizzati in questi suggestivi locali.

Il galateo vuole che i vestiti da cocktail siano indossati in prevalenza tra le 18 e le 21 al massimo. Questi nascono come capi scuri e ricercati. Tuttavia, ormai anche il dress code da cocktail si è aggiornato con nuovi colori, senza abbandonare la raffinatezza dei tessuti utilizzati.

La scelta dell’abito da sera

Superata una certa ora, l’abito da sera si rivela il più appropriato per entrare in un casinò. I signori possono dunque abbandonare il look casual del giorno, per puntare su un più elegante smoking. Le donne invece sono tenute a rispettare l’abito lungo e formale, ma non sempre. In alcuni locali italiani, possono scegliere di assumere un outfit più informale, pur senza rinunciare ai tacchi. Questo tuttavia non è consigliato se si desidera accedere alle sale VIP. Qui, un uomo abbandona la cravatta e la giacca in favore di smoking e papillon.

Lo stile di strada italiano

Come accennato, lo stile casinò di oggi sta abbandonando tutta l’eleganza che lo contraddistingue dalla sua fondazione. Al contrario, i giocatori alle volte vanno anche oltre il casual, affidandosi a un abbigliamento più sgargiante e volgare. Malgrado queste aperture, restano fermi alcuni divieti imposti dalle case italiane, che impediscono dunque di esagerare.

Questi limiti vanno al di là del divieto di entrare in look da spiaggia, con ciabatte o infradito, canottiera e pantaloncini. Sono proibite anche le tute e le scarpe da ginnastica, così come felpe e magliette senza maniche. Anche se molto di moda sia tra gli uomini che tra le donne, jeans e pantaloni bucati o strappati non sono ammessi in molti locali italiani. Seppur più adatto a una partita a poker tra amici, questo stile è comunque accettato in molte sale slot.

L’apparenza gioca un ruolo nei casinò?

I casinò si stanno evolvendo. In risposta alla diffusione di applicazioni e siti di casinò non aams online, devono per forza allargare la loro clientela. Questo è il motivo per cui stanno permettendo ai giocatori di entrare anche senza il tradizionale dress code. Lo smoking e gli abiti da sera rischiano così di diventare solo un ricordo, a favore di un look più casual. Pantaloni e giacca dominano ormai la scena. Sotto la giacca, il giocatore può indossare una polo o una camicia, rinunciando anche alla tradizionale cravatta.

Nonostante questa premessa, il dress code è ancora fondamentale. L’apparenza gioca un ruolo importante nei casinò più ricercati della nazione. Proprio per questo, esistono pagine online dedicate agli abbigliamenti consigliati e vietati nelle diverse sedi. Di fatto, questi ambienti sono ancora percepiti come un lusso per VIP e star, desiderosi di divertirsi con i migliori giochi offerti. Mantenere alto il livello della clientela è una priorità per qualsiasi locale di gioco. Questo vale anche adesso, in cui molti giocatori preferiscono giocare da casa senza rispettare nessun dress code.

Come vestirsi in un casinò?

Concludendo, oggi c’è una grande libertà di scelta per i giocatori. Entrare in un casinò è ancora un’esperienza unica. Al di là della propria fortuna nelle scommesse, bisogna dimostrarsi all’altezza dell’ambiente in cui si entra. Approfittare di un orario diverso da quello serale e della tolleranza dei gestori italiani può garantire a molti giocatori di accedere. Tuttavia, non bisogna dimenticare che il livello di questi locali resta sempre molto alto. Da Venezia a Sanremo, passando per Montecarlo e Saint-Vincent, i giocatori possono ormai evitare lo smoking o l’abito lungo. Non di meno, sono sempre invitati a rispettare, anche solo con l’apparenza, la grandezza dei locali in cui giocano.