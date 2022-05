Chi è Cornelia Jakobs: la cantante svedese dell’Eurovision 2022

Cornelia Jakobs è una cantante svedese che rappresenterà la Svezia all’Eurovision Song Contest 2022 con il suo brano Hold Me Closer. Scopriamo chi è Cornelia Jakobs!

Chi è Cornelia Jakobs

Anna Cornelia Jakobsdotter Samuelsson, meglio conosciuta come Cornelia Jakobs è nata a Nacka il 9 marzo 1992.

Ha iniziato la sua carriera discografica, nel 2010, entrando a far parte della band femminile Love Generation. Il gruppo ha, però, smesso la propria attività musicale nel 2016. Imperterrita, Cornelia ha lanciato una carriera da solista nel 2018, ed è stata impegnata a pubblicare singoli, esibirsi in diversi festival e farsi conoscere ed apprezzare in tutto il paese. Il singolo di debutto del 2018 è Late Night Stories. Nel 2022 ha partecipato al Melodifestival , la rassegna musicale svedese annuale che decreta il proprio rappresentante per l’Eurovision.

Cornelia si è presentata con il suo inedito Hold me closer, vincendo e diventando di diritto la rappresentante svedese all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino.

Hold Me Closer, il brano di Cornelia

Hold Me Closer è un singolo della cantante svedese, pubblicato il 26 febbraio 2022. Il brano ha raggiunto il 1º posto nella classifica svedese. Il brano parla di una storia molto personale che la cantante ha vissuto in prima persona:

Ero nel mezzo di un periodo di rottura mentre l’ho scritto. La scorsa estate. Vivevo questo tipo di relazione a intermittenza. Molto passionale, ma anche molto tossico. Nessuno è in grado di sentirsi bene quando la relazione è così. Un giorno è fantastico, e poi il giorno dopo è come: ‘oh, dov’è?’. È stato difficile per me. Ed ero nel mezzo di questo quando abbiamo scritto la canzone, quindi è stato molto naturale scrivere.

Vita privata

Non abbiamo notizie relative alla sua vita privata e alla sua vita sentimentale. Nonostante sia molto attiva sui social preferisce pubblicare scatti della sua carriera musicale e alcune foto con amici.

Curiosità