Concita De Gregorio, chi è: carriera, libri, vita privata, marito, malattia

Concita De Gregorio sarà ospite della nuova puntata di Belve, per un’intervista molto particolare. Conosciamo meglio la scrittrice, scoprendo qualche dettaglio della sua carriera e della sua vita privata.

Concita De Gregorio: la carriera

Nella puntata di Belve che andrà in onda stasera verrà trasmessa un’intensa e sincera intervista di Francesca Fagnani a Concita De Gregorio, conosciuta per la trasmissione pomeridiana di La7, In Onda. La donna è nata il 19 novembre 1963 a Pisa, è alta 170 centimetri ed è nata da padre toscano e madre catalana. Il padre Paolo era un magistrato ed è deceduto nel 2008. La scrittrice si è laureata in Scienze Politiche all’Università di Pisa e in seguito ha cominciato a lavorare nelle radio e nelle tv della Toscana come giornalista, iniziando poi a collaborare con il quotidiano Il Tirreno, nel 1985. Dal 1990 la giornalista è stata assunta da La Repubblica, per cui ha seguito la cronaca e la politica italiana. Tra il 2008 e il 2011 è stata direttrice del quotidiano l’Unità e successivamente ha debuttato nel mondo del piccolo schermo, alla conduzione del programma di approfondimento culturale di Rai 3, Pane quotidiano. Sempre per la stessa rete ha condotto FuoriRoma, un’inchiesta sull’Italia dei sindaci in 50 puntate. Dal 2018 al 2020 ha condotto la trasmissione di Radio Capital, Cactus, basta poca acqua, e conduce la trasmissione In Onda su La 7.

Concita De Gregorio: i libri scritti dalla giornalista

Concita De Gregorio, oltre ad essere una giornalista e una conduttrice radiofonica e televisiva, ha scritto anche molti libri, tra cui:

“Non lavate questo sangue” (Laterza, 2001);

“Una madre lo sa. Tutte le ombre dell’amore perfetto” (Mondadori, 2006);

“Malamore. Esercizi di resistenza al dolore “(Mondadori, 2008);

“Così è la vita” (Einaudi, 2011);

“Un giorno sull’isola” (Einaudi, 2014);

“Mi sa che fuori è primavera” (Feltrinelli, 2015), dal quale è stato tratto il monologo teatrale diretto da Giorgio Barberio Corsetti;

“Cosa pensano le ragazze” (Einaudi, 2016);

“Non chiedermi quando. Romanzo per Dacia” (2016), sulla vita di Dacia Maraini;

“Chi sono io? Autoritratti, identità, reputazione” (2017);

“Nella notte” (2019)

“In tempo di guerra” (2019).

Gli articoli di Concita De Gregorio sono stati raccolti nell’opera “Giornalismo italiano 1860-2001” (Meridiani Mondadori).

Concita De Gregorio: la vita privata e la malattia

La giornalista Concita De Gregorio è una persona molto riservata e non ci sono moltissime informazioni sulla sua vita privata. Ciò che è noto è che la donna è sposata con il collega Alessandro Cecioni. La coppia ha avuto quattro figli, dei quali tre naturali e uno adottato. I tre figli naturali si chiamano Bernardo, Lorenzo e Pietro, mentre non si hanno informazioni sulla figlia adottata.

Nella puntata di Belve Concita De Gregorio parla anche della sua malattia, come riportato da Dagospia. “Ho avuto un anno impegnativo: ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto; ora faccio terapia tutti i giorni” ha dichiarato. “Ora ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo però che siamo sulla buona strada” ha spiegato la scrittrice. “Volevo evitare che tutti si rivolgessero a me con aria dolente chiedendomi come stai, perché quello è solo un pezzo della tua vita, non è tutta la tua vita” ha aggiunto, spiegando perché non ne aveva parlato.