Concita De Gregorio nella bufera per una immagine evocata sul premier dimissionario: “Draghi come un prof di Harward in un alberghiero”. Il paragone della giornalista scatena le ire social dei docenti. Durante la trasmissione In Onda su la 7 e poi per iscritto nella sua rubrica quotidiana di Repubblica Invececoncita la giornalista aveva ripetuto due volte quella frase: “Mario Draghi aveva il tono di uno che, titolare di cattedra ad Harvard, è stato incaricato di una supplenza all’alberghiero di Massa Lubrense”.

Concita De Gregorio e la frase su Draghi

Insomma, quel paragone dal sapore classista non è piaciuto a tutti e la sottolineatura fra le cosiddette scuole elitarie e quelle pop hanno fatto arrabbiare gli addetti ai lavori. Sono stati molti infatti i dirigenti scolastici e docenti che non solo non hanno gradito l’iperbole della De Gregorio, ma che in merito hanno espresso pareri durissimi. OrizzonteScuola ad esempio ha dato ospitalità allo sfogo di una dirigente scolastica. La preside ha voluto stigmatizzare lo scivolone grossolano di Concita De Gregorio.

Secolo d’Italia durissimo sull’episodio

E Il Secolo d’Italia non ha avuto parole tenere: “L’ex direttrice dell’Unità non è mai stanca di estendere lo schema della superiorità morale (della sinistra) ad ogni circostanza politica si trovi a commentare. Così, per elogiare la ‘classe’ di Draghi arriva a mettere alla berlina un intero istituto scolastico”.