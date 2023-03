Il look di Francesca Fagnani a Belve: il total white è di lusso

Francesca Fagnani è ritornata a condurre il suo programma. Belve, ormai, è conosciuto in tutta Italia e le sue interviste sono diventate un must have dell’ascolto. Nella terza puntata la conduttrice ha optato per un look total white candido ed elegante, ma soprattutto griffato.

Il look bianco di Francesca Fagnani: il completo è di lusso

L’abbiamo vista scendere le scale del palco dell’Ariston con abiti meravigliosamente impeccabili. Una volta tornata nella sua casa, quella di Belve, la conduttrice aveva deciso di mostrare il suo lato più rock e audace, scegliendo di indossare completi neri, pizzi, trasparenze e dettagli in pelle. Nel corso della terza puntata, però, Fagnani ha deciso di ritornare a quella candida eleganza portata a Sanremo e per l’occasione ha scelto un cambio look niente male. Fagnani si è nuovamente affidata al grande e unico Giorgio Armani e ha aperto la puntata indossando un completo bianco super chic. Sopra una camicia di seta sbottonata sul décolleté, sotto un paio di pantaloni a vita alta e linea dritta che hanno saputo valorizzare al meglio la sua femminile silhouette. La camicia in seta, dando uno sguardo veloce sul sito ufficiale di Giorgio Armani, rientra nella categoria “camicie” e pare arrivi a un prezzo pari a 1200 €. Discorso analogo per i pantaloni, appartenenti ovviamente alla sezione “pantaloni”: in questo caso i modelli sono numerosi, ma osservando le caratteristiche di quelli di Fagnani, il prezzo potrebbe andare dagli 800 ai 900 (quasi 1000) €.

Un outfit total white candido e pulitissimo, reso però originale soprattutto dai giusti accessori.

Ai piedi, infatti, la conduttrice ha scelto un paio di pumps nere con tacco a spillo e fibbia gioiello cosparsa di cristalli. Il nome delle scarpe è Flower Strass Buckle di Roger Vivier, calzature iconiche del noto designer. Pare che sul sito ufficiale del brand tali décolleté abbiano un prezzo pari a 1600 €.

Oltre alle scarpe, però, Francesca Fagnani ha scelto di arricchire il suo outfit total white con l’aggiunta di gioielli preziosi. Il bianco del completo è stato infatti spezzato anche da un paio di orecchini da lei molto amati. Si tratta di un modello pendente in oro decorato con un occhio molto grande.

Insomma, la terza puntata di Belve si è illuminata di una luce diversa: il look bianco di Francesca Fagnani ha conquistato tutto il pubblico. Giorgio Armani è tornato a conquistare lo stile della conduttrice, lo stesso che nel corso del Festival di Sanremo ha reso ogni sua discesa impeccabile. Elegante, raffinata, femminile e sensuale, Francesca Fagnani riesce a colpire nel segno seguendo il suo istinto fashion ed essendo sempre e comunque se stessa.

Dove vedere le puntate di Belve

Per chi ancora non avesse avuto modo di vedere le iconiche interviste di Francesca Fagnani nel suo salotto di Belve, sappiate che la possibilità esiste ed è molto semplice. Vi basterà andare sul sito di Rai Play e selezionare il programma: lì troverete tutte le puntate e potrete recuperare le interviste di Fagnani a tutti i suoi ospiti.