Come vestirsi per il rientro a scuola? Scopriamo insieme qualche look street style da sfoggiare in occasione del rientro. Uno stile che sicuramente può essere sfoggiato anche a scuola.

Come vestirsi a scuola: idee per look street style

Settembre è ormai arrivato ed è tempo di guardare in faccia la realtà e accettare che le ferie sono passate ed è il momento di rientrare a lavorare e a scuola. Questo nuovo inizio ha bisogno di un guardaroba diverso, per creare tanti outfit da sfoggiare durante questa importante occasione. Lo street style potrebbe essere lo stile giusto per ispirare le donne e le ragazze in occasione del rientro in città e del ritorno a scuola, con look sempre impeccabili che renderanno il ritorno alla routine molto più piacevole e pieno di stile. Tra i must have di questo periodo ci sono pezzi basic come t-shirt e jeans, ideali per look semplici ma anche di grande impatto, che possono essere tranquillamente sfoggiati anche nell’ambiente scolastico. Il denim, come riportato da Elle, è uno dei grandi protagonisti della stagione, per cui le classi saranno piene di outfit che lo risalteranno. Molto diffusi anche cardigan leggeri e maxi camicie, per essere fashion anche quando si va a scuola. Ovviamente è il momento di salutare i sandali e le calzature aperte, per scegliere soprattutto scarpe da ginnastica, biker boots e stivali in gomma. Il rientro in città e a scuola può essere davvero alla moda grazie alle tante idee utile per creare degli outfit basati sullo street style ideali per la stagione autunnale in arrivo.

Come vestirsi a scuola: 10 look street style che puoi sfoggiare anche tu

Scopriamo insieme 10 look street style da poter sfoggiare per questo rientro in città e a scuola: