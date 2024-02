Tutto quello che c'è da sapere sulla MOC: cos'è, di cosa si tratta e come vestirsi per farla.

MOC è l’acronimo di Mineralometria Ossea Computerizzata ed è comunemente conosciuta come densitometria ossea. Si tratta di un esame radiologico che permette di determinare la densità minerale dell’osso. Per sottoporsi a questa procedura medica, è fondamentale comprendere cos’è, di cosa si tratta e come vestirsi.

Cos’è la MOC

La MOC è una tecnica computerizzata utilizzata per valutare la densità minerale dell’osso. Durante la procedura, il paziente viene esposto ad una bassa dose di raggi X per misurare la quantità di calcio ed altri minerali presenti nelle ossa. I risultati vengono poi confrontati con i valori di riferimento per determinare la densità minerale ossea del paziente. Questa informazione è preziosa per valutare il rischio di fratture e malattie ossee, come ad esempio l’osteoporosi. La MOC è indicata in particolar modo per le donne in menopausa. La popolazione femminile infatti, nella fascia di età tra i 50 e gli 80 anni, è maggiormente soggetta a fratture ossee spontanee e a fragilità scheletrica che possono riguardare l’intera colonna vertebrale, le ossa lunghe e il bacino. Dai 45 anni di età è un esame che viene consigliato per evitare di incorrere in problematiche più rilevanti o per monitorare un quadro clinico già compromesso.

Come vestirsi per fare la MOC

Ma come vestirsi per fare la MOC? Prima di tutto, occorre specificare che la mineralometria ossea computerizzata richiede una preparazione davvero minima, se non nulla: nella maggior parte dei casi non è necessario neanche togliere i vestiti. Ti basterà indossare abiti comodi, privi di bottoni o cerniere, e rimuovere eventuali oggetti metallici che potrebbero interferire con i raggi X. Alcuni centri medici potrebbero richiedere di indossare un’abbigliamento specifico, mentre altri potrebbero consentire di indossare i propri indumenti. Inoltre, non è necessario essere a digiuno. L’intera procedura è indolore, non invasiva e non serve assumere nessun farmaco o tracciante per la sua esecuzione. È necessario semplicemente stendersi sul lettino e rimanere fermi durante la registrazione delle immagini.

Piccoli suggerimenti per migliorare la propria salute

Come già anticipato, le informazioni che fornisce la MOC consentono di misurare la quantità di calcio ed altri minerali presenti nelle ossa. Chi in generale presenta una massa ossea bassa può adottare alcuni accorgimenti per fare in modo di rallentare la perdita di tessuto e quindi prevenire l’osteoporosi:

mangiare cibi ricchi di calcio;

prendere il sole regolarmente, utilizzando le dovute precauzioni, per assicurarsi un una sufficiente produzione di vitamina D;

praticare esercizio fisico regolarmente;

evitare il fumo.

