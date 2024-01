C’è chi sogna un sorriso come quello di Julia Roberts e chi desidera intervenire sui denti storti per poter riacquisire fiducia in se stesso; la realtà è però che una dentatura non allineata non impatta solamente sull’aspetto estetico ma può causare anche problematiche importanti per la salute (dentale e non solo).

Sappiamo quanto possa far sentire a disagio l’idea di indossare apparecchi metallici e visibili ad occhio nudo ma la medicina ha fatto passi da gigante e tra le tecniche sempre più diffuse in tutto il mondo c’è l’ortodonzia invisibile che utilizza allineatori trasparenti, non percepibili ad occhio nudo ma altamente performanti.

Denti storti: non impattano solo sull’estetica

I denti disallineati e storti non solo rappresentano una problematica estetica, ma possono anche portare a una serie di conseguenze sulla salute dentale e generale. Uno dei problemi più evidenti è la difficoltà nella pulizia: aumentando il rischio di accumulo di placca e tartaro, si favorisce lo sviluppo di carie, gengiviti e malattie parodontali.

Attenzione agli effetti più gravi: una cattiva occlusione può causare tensioni e dolori muscolari nella zona della testa e del collo, portando a mal di testa, bruxismo e persino problemi più gravi! Le conseguenze non si limitano alla bocca, ma possono estendersi all’intero sistema corporeo: una masticazione inefficace può compromettere la digestione e l’assorbimento ottimale dei nutrienti nel tratto gastrointestinale, influenzando indirettamente la salute generale.

Sotto il profilo psicologico, possono avere ripercussioni sull’autostima e sulla fiducia in se stessi: la percezione di un sorriso poco attraente può influenzare la socializzazione e avere conseguenze sulla qualità della vita complessiva di un individuo. Ma niente paura, per fortuna ci sono soluzioni che possono aiutarci ad intervenire in modo efficace: gli apparecchi con allineatori trasparenti sono invisibili ma efficaci.

Allineatori trasparenti: cosa sono

L’ortodonzia trasparente è una specializzazione sempre più diffusa che permette di intervenire sull’allineamento dentale utilizzando allineatori invisibili in resina; sono realizzati su misura analizzando il sorriso del paziente e vanno sostituiti progressivamente durante il trattamento per seguire i cambiamenti.

Gli esperti consigliano l’utilizzo continuativo per circa 22 ore al giorno, possono essere impiegati senza problemi anche durante le attività sportive. Viene consigliata la rimozione solo durante la regolare pulizia quotidiana e nei momenti dei pasti.

I vantaggi degli allineatori trasparenti

Il desiderio di avere un sorriso perfetto è condiviso da molte persone, ma la prospettiva di indossare apparecchi ortodontici tradizionali può spesso scoraggiare adulti e adolescenti. Fortunatamente, negli ultimi anni, la tecnologia ortodontica ha fatto passi da gigante, offrendo un’alternativa invisibile e altamente efficace: gli allineatori trasparenti.

Gli allineatori trasparenti sono realizzati in materiale plastico trasparente praticamente invisibile quando indossato. Chi sta considerando di correggere i propri denti può apprezzare l’opportunità di farlo in modo discreto, senza attirare commenti indesiderati.

Comfort garantito. A differenza degli apparecchi metallici che possono causare irritazioni e abrasioni, questi di ultima generazione sono realizzati con materiali morbidi e flessibili che riducono al minimo il disagio. Sono facili da rimuovere e riposizionare, facilitando le operazioni di pulizia e gestione quotidiane.

Sono facili da rimuovere e riposizionare, facilitando le operazioni di pulizia e gestione quotidiane. Pulizia orale facilitata. La possibilità di mantenere una corretta igiene orale riduce il rischio di carie e problemi gengivali durante il trattamento ortodontico.

Trattamento su misura. La tecnologia digital è al centro della progettazione degli allineatori trasparenti. I dentisti utilizzano scansioni 3D e software avanzati per pianificare il movimento graduale dei denti.

In quali casi sono consigliati

Gli apparecchi con allineatori invisibili incarnano una soluzione innovativa e discreta per correggere i difetti ortodontici. Sono ideali per trattare difetti come la malocclusione, una condizione in cui i denti superiori e inferiori non si incontrano correttamente durante la masticazione o quando si mantiene la bocca chiusa.

Sono raccomandati per correggere gli spazi tra i denti, noti come diastemi che possono derivare da varie cause. Attraverso l’ausilio di questo strumento si procede con una correzione mirata e progressiva, riducendo gli spazi senza richiedere l’uso di dispositivi metallici visibili.

Sovraffollamento dentale o spaziature, denti storti e malocclusione sono i casi principali in cui viene consigliata l’ortodonzia trasparente. Se rientri in questi casi, oltre ad un difetto estetico, dovresti trattare i tuoi denti per prevenire problematiche di salute più impattanti.

I costi non sono proibitivi e possono essere spesso sostenuti con pagamenti rateali, ti consigliamo di richiedere un preventivo personalizzato così da valutare la tua situazione e andare ad intervenire in modo mirato e allo stesso tempo discreto.