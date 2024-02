Come vestire i bambini d’inverno: consigli utili

Sei un genitore e non sai come vestire i tuoi bambini d'inverno? In questo articolo, ti illustriamo alcuni consigli su come vestire i bambini d'inverno con particolare riferimento allo shop Condor. Qui troverai capi e accessori perfetti per difendere i tuoi bambini da freddo e sbalzo di temperature

Sei tra quei genitori che in inverno, specie fuori casa, si ritrovano continuamente a chiedersi se per caso i propri bambini non stiano sentendo freddo o, al contrario, non stiano sudando e rischiando di ammalarsi? Forse dovresti imparare dai “genitori medusa” a vivere in maniera più rilassata e con meno preoccupazioni superflue il tuo ruolo di adulto di riferimento. Per il resto sullo shop Condór trovi capi e accessori perfetti per difendere i tuoi bambini da freddo e sbalzo di temperature e qui di seguito una serie di consigli che ti potrebbero tornare utili su come vestire il bambino in inverno.

Vestiti invernali per bambini: sceglili così

Partiamo da qualche regola generale. Non c’è niente di più sbagliato di credere che in inverno, quando le temperature scendono, i bambini vadano coperti di più dei grandi: spesso, infatti, per ragioni di metabolismo e di abitudini – i più piccoli durante la giornata si muovono decisamente di più degli adulti – i bambini sentono in realtà più caldo e non hanno bisogno di essere vestiti e “stravestiti” quanto lo sono i grandi. Per accertarsi che non sentano freddo basta toccare l’addome e controllare che sia di una temperatura normale e, specie se ci si trova all’aperto, attenzionare il colorito della pelle e non si presentino soprattutto sul volto e sulle mani del bambino macchie rosse. Considerato che più che il freddo in sé sono da evitare a tutti i costi gli sbalzi di temperatura, esattamente come per gli adulti per i bambini è consigliabile d’inverno un abbigliamento a strati (o “a cipolla”). Gli strati inferiori è consigliabile che siano, oltre che più leggeri, anche più traspiranti: trovandosi a contatto con la pelle del bambino aiutano, infatti, la termoregolazione e non rischiano di trattenere eccessivamente il sudore. Lana e caldo cotone sono, non a caso, i tessuti più consigliati per i vestiti invernali dei bambini insieme a tutte le fibre naturali che risultano anche le più indicate contro irritazioni e allergie soprattutto in caso di pelle sensibile. Di questi tessuti dovrebbero essere fatti anche accessori come cappelli, sciarpe, guanti e muffole utilizzati durante l’inverno per i neonati per cui vale, comunque, la solita regola di non esagerare, in questo caso anche per ragioni di sicurezza.

Qualche idea di outfit invernali per bambini di tutte le età

Passando a esempi concreti di outfit invernali per bambini una calzamaglia neonato, un body a maniche lunghe di cotone e una tutina sono perfetti per i più piccoli soprattutto quando si sta in casa o in altri ambienti all’interno a cui aggiungere, per i momenti passati all’esterno, un sacco imbottito. Pantaloni morbidi e una t-shirt in caldo cotone con una felpa o un maglioncino sopra sono perfetti invece per i più grandi che, come gli adulti possono indossare piumini imbottiti per uscire di casa quando le temperature si fanno più basse. Cappotti di tessuto, pantaloni o gonne di lana, cardigan intrecciati, set a maglia sono perfetti invece d’inverno come outfit per le occasioni, quando non si vuole rinunciare a un tocco di eleganza per il proprio bambino.