Come idratare le labbra secche in inverno

Avere le labbra secche in inverno è normale, ma esistono diversi segreti di bellezza per riuscire a proteggere le labbra dal freddo e prevenire la comparsa delle screpolature. Scopriamo insieme qualche trucco per la beauty routine ideale per prendersi cura delle proprie labbra in modo corretto.

Labbra secche in inverno: la routine della sera

Le labbra secche in inverno sono normali. A causa delle temperature rigide, degli sbalzi di temperatura da ambienti freddi esterni ad ambienti interni caldi e del vento, le labbra perdono la loro naturale idratazione e tendono a seccarsi e screpolarsi. Seguendo una routine ben precisa si può cercare di superare questo problema, ma è anche molto importante prestare attenzione alla propria alimentazione. Dietro questo problema potrebbe anche esserci una carenza di vitamine, che può portare alla secchezza eccessiva.

Quando si screpolano le labbra la vitamina mancante potrebbe essere la vitamina B. Per quanto riguarda la routine della sera, è importante struccarsi bene prima di andare a dormire. Spesso ci dimentichiamo di struccare in modo corretto le labbra e questa potrebbe essere una delle cause delle labbra asciutte e secche. La rimozione del trucco in maniera approssimativa lascia residui sulle labbra, che possono causare quella fastidiosa sensazione delle labbra che tirano.

Per questo è importante struccare bene anche le labbra, usando il proprio prodotto struccante abituale, ma anche provando dei prodotti appositi per eliminare le tracce di rossetto. Dopo aver rimosso il makeup bisogna usare un scrub labbra per eliminare le pellicine e rendere la pelle morbida. Ne esistono molti in commercio, ma si possono anche creare con gli ingredienti che si hanno a casa. Aggiungendo un po’ di zucchero ad un cucchiaio di miele, per esempio, si può realizzare un composto da applicare alle labbra per renderle morbide. Dopo lo scrub le labbra devono essere idratate e per questo si può applicare un burrocacao con formulazione idratante e nutriente.

Labbra secche in inverno: la routine del mattino e del weekend

La cosa migliore da fare al mattino è applicare una crema idratante per le labbra, per prepararle al make-up. È il caso di trovare un rossetto con formulazione idratante e nutriente, in grado di proteggere le labbra dagli agenti atmosferici. Si può anche usare un burrocacao per labbra colorato oppure balsami per le labbra, che possono essere applicati anche durante la giornata. Durante il weekend solitamente si ha più tempo a disposizione per prendersi cura di se stessi. Nel fine settimana è importante dedicarsi alle maschere per le labbra, prodotti da massaggiare sulle labbra e lasciare in posa, che consentono di ottenere idratazione e nutrimento e favoriscono la rigenerazione cellulare per riparare ai danni che hanno subito le labbra. Si possono anche usare rimedi naturali, come oli vegetali, olio di mandorle, olio di Argan e olio di cocco. Anche i burri vegetali sono ottimi, come il burro di karitè. Basta applicarne una dose generosa sulle labbra, lasciare in posa per qualche minuto e poi eliminare l’eccesso con un po’ di acqua tiepida, per un risultato eccellente.