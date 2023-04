Come si lavano i foulard di seta? Consigli utili

Scopriamo insieme come si lavano i foulard di seta. Qualche consiglio utile per non rovinarli.

Come lavare i foulard di seta

Un foulard di seta è un capo che le donne sognano, desiderano e che sperano possa durare più tempo possibile. Un accessorio in grado di donare eleganza, versatilità e bellezza senza tempo. La seta è sicuramente un tocco molto raffinato, perfetto ed ideale per ogni stile e per ogni stagione, ma di cui bisogna realmente prendersi cura, con grande attenzione. Non è così difficile lavare i foulard di seta, ma è importante seguire alcuni semplici e pratici accorgimenti, che permettono di conservare la luminosità e la morbidezza dei capi, il più a lungo possibile. Scopriamo insieme qualche consiglio utile per capire come lavare correttamente un foulard 100% seta senza rovinarlo, asciugandolo e stirandolo in modo corretto.

Come lavare i foulard di seta: i consigli

La prima rassicurazione importante è che il foulard in seta si può lavare a casa, senza bisogno di prodotti specifici. Il consiglio è quello di scegliere un lavaggio a mano, in quanto più delicato. Basterà riempire una bacinella di acqua a temperatura ambiente, in cui sciogliere la dose corretta di detersivo neutro, per poi lasciare a mollo il foulard di seta per un massimo di due minuti, muovendolo ma evitando di strofinarlo. Per asciugarlo è importante evitare l’uso dell’asciugatrice. Meglio stendere il foulard su un asciugamano bianco da arrotolare con delicatezza. Una volta che l’acqua in eccesso viene assorbita bisogna lasciar asciugare lontano dalla luce diretta del sole, che potrebbe alterare i colori. Se il foulard è macchiato è importante cercare di agire prontamente per ridurre il danno al minimo. In questo caso si usano delle salviette o un fazzoletto bianco per premere l’area interessata. Viene anche consigliato di usare prodotti in polvere, come talco e farina, per assorbire la macchia, ma è importante sottolineare che questi prodotti potrebbero penetrare nelle fibre, andando a danneggiare il foulard. Una volta che avete tamponato la macchia in questione, il foulard deve essere immerso in acqua a temperatura ambiente e poi sciacquato. Se la macchia è resistente si può ricorrere ad un po’ di sapone di Marsiglia liquido. Un’altra opzione è il lavaggio a secco, per una pulizia più accurata. I professionisti agiranno con metodi e prodotti specifici, per renderlo come nuovo.

Foulard di seta: come stirarlo e riporlo nell’armadio

Anche per stirare il foulard di seta serve un po’ di attenzione. È importante impostare il ferro a una temperatura medio-bassa e stirare quando è ancora umido. Per maggiore sicurezza è sempre meglio mettere un panno bianco tra il ferro e la seta. Se usi il foulard con una certa frequenza, si può stendere su una gruccia prestando attenzione ad evitare le pieghe. Per conservare diversi foulard nell’armadio, si può optare per un porta cravatte. Quando bisogna mettere via il foulard per un periodo di tempo più lungo, il consiglio è quello di usare una scatola, senza applicare pesi sopra il capo. Per proteggerlo dalla polvere, si può avvolgere nella carta velina.