Ci piace sottolinearlo spesso: se c’è una cosa che rende la moda così affascinante è quella sua straordinaria capacità di reinventare ciò che era già stato, di tornare a proporre in vesti rinnovate qualcosa che avevamo già visto, usato, amato.

Chi non ha mai detto almeno una volta: lo conservo, prima o poi tornerà di moda? Ed è sempre così, vale pressoché per qualunque capo di abbigliamento, scarpa, accessorio, trend.

E vale anche per qualunque stagione, sebbene l’estate porti sempre con sé qualcosa di unico rispetto alle tendenze e sia il periodo in cui ci si può davvero sbizzarrire in ogni modo.

Il ritorno del foulard per i capelli

Questa stagione estiva 2022 ci sta già dando grandi soddisfazioni: dai capelli al make up, passando per i colori degli abiti e i vari accessori, le tendenze anticipate dalle passerelle stanno man mano prendendo corpo.

Una delle ultime è il ritorno di un capo che nell’immaginario collettivo è probabilmente associato agli anni Sessanta, ma che sta letteralmente spopolando, tanto da aggiudicarsi ormai il titolo di accessorio must have per l’estate 2022.

Stiamo parlando del foulard. Esatto, avete capito bene, quel lungo telo, perlopiù quadrato, che ci richiama alla mente le foto di Jackie Kennedy, Audrey Hepburn o Brigette Bardot, e che sempre più celebrità hanno deciso di indossare, riportandolo letteralmente in auge.

Perché la moda è anche questo: ci sono le passerelle con le idee degli stilisti, ma qualcosa diventa davvero trendy quando sono poi le star a diffonderne l’utilizzo.

Così, da Dua Lipa a Camila Cabello, passando per Iris Law ed Elsa Hosk, tutte sono pazze per questi grandi fazzoletti colorati o a tinta unita, da avvolgere intorno ai capelli, dando quel senso di eleganza e charme tipico delle dive che abbiamo citato poche righe fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa)

I foulard per capelli prefiriti dalle star

Il foulard dà infatti un aspetto molto più originale al look e, soprattutto, si adatta alle circostanze più disparate: dalle passeggiate al mare agli eventi in città, dalle gite in barca alle cene romantiche.

Non si è mai fuori luogo e può essere indossato con numerosi capi: abiti eleganti o jeans casual, il foulard è quell’accessorio che non stona mai e dona personalità in più al look.

C’è chi ama indossarlo come una sorta di bandana, come Camila Cabello in shorts di jeans e magliatta corta, chi preferisce invece formare una fascia, con il nodo dietro e i capelli scoperti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da camila (@camila_cabello)

Altre amano indossarlo proprio come le dive degli anni Sessanta e Settanta, con il nodo sotto il mento, che conferisce quell’eleganza d’altri tempi davvero unica.

Anche per quanto riguarda i tessuti e le fantasie, tutto dipende dai gusti: la seta è sempre un must have quando si parla di foulard per capelli, come lo sono le tonalità variopinte; ma non mancano comunque le amanti della tinta unita e del cotone, soprattutto tra quelle che preferiscono indossarlo come una sorta di bandana, conferendo al look grinta e determinazione.