Come scegliere lo scovolino del mascara in base alle tue esigenze

Il mascara è uno dei prodotti make up più amati e utilizzati da noi donne, in grado di risaltare ancora di più i nostri occhi. Esistono diversi tipi di mascara, non solo per quanto riguarda il colore, ma anche per il tipo di scovolino. Vediamo adesso insieme quali sono gli scovolini più comuni:

Scovolino sottile: ideale soprattutto per le ciglia corte poiché creano l’effetto allungante.

Scovolino a clessidra: si tratta di uno scovolino più grande, in grado di dare volume alle ciglia, oltre che allungarle.

Scovolino curvo: ideale per chi ha le ciglia dritte senza curvatura.

Scovolino cilindrico: serve per volumizzare, ideale per chi ha le ciglia lunghe e gli occhi normali o grandi.

Quindi, in base alle vostre esigenze potete scegliere lo scovolino perfetto per voi, per dare ancora più risalto al vostro sguardo!

Come scegliere il colore giusto del mascara

Oltre a scegliere lo scovolino giusto in base alla nostre esigenze, anche il colore del mascara è fondamentale. Il mascara va scelto in base al colore degli occhi. Se avete gli occhi azzurri il consiglio è optare per mascara di colore nero o blu, in modo da mettere ancora più in risalto l’azzurro. Nel caso in cui abbiate gli occhi verdi, è bene puntare su marrone, viola o prugna. Infine se avete gli occhi castani siete tra le più fortunate poiché qualsiasi colore di mascara va super bene! Una volta scelto il colore, si può decidere qual è l’effetto che vogliamo ottenere, volumizzante, allungante eccetera. A questo punto avrete tutti gli strumenti per scegliere il mascara perfetto per voi, da sfoggiare il prima possibile!

Come applicare il mascara in maniera corretta

Dopo aver visto come scegliere lo scovolino e il colore giusto del mascara, è ora di passare all’applicazione. Per un risultato ottimale infatti è fondamentale applicare sulle ciglia il mascara in modo corretto. Innanzitutto è bene utilizzare il piegaciglia. Esso infatti è in grado di sollevare le ciglia e permettere quindi una migliore applicazione del mascara. Dopo di che possiamo aprire il mascara e, per prima cosa, eliminare il prodotto in eccesso magari su un fazzoletto. Se c’è troppo prodotto infatti c’è il rischio che si creino dei grumi. Guardare poi verso l’alto e stendere il prodotto partendo dalla base con movimenti a zig zag. Dopo una prima passata il consiglio è quello di fare una seconda passata. Se volete applicare il mascara anche alle ciglia inferiori, utilizzate solamente la punta dello scovolino. Infine, con un cotton fioc è tempo di rimuovere le macchie di mascara finite sulla pelle. Altra cosa importante, ogni sera ricordatevi sempre di rimuovere il mascara, e ogni forma di make up. Mai andare a dormire truccate.

