In inverno si vive, quasi con rassegnazione, l’arrivo della la spesa del riscaldamento che spesso aumenta così tanto da…far gelare il sangue! In pochi lo sapranno, ma l’aumento in bolletta non va a influire solo sul nostro portafoglio, ma anche sull’ambiente.

Proprio durante la stagione fredda infatti, a causa di un uso quasi smodato, dei termosifoni unito all’inquinamento continuo delle automobili, si ha un incremento delle emissioni di CO2, che altro non sono che il risultato della ossidazione, ovvero della combustione, dei combustibili fossili. Come risparmiare sul riscaldamento e salvare, così, ambiente e risparmi? Scopriamo qualche trucchetto in questo articolo.

Come risparmiare sul riscaldamento: l’importanza della manutenzione

Per essere sicuri di risparmiare sul riscaldamento bisogna avere un impianto ben funzionante che non sprechi più energia di quella richiesta.

Prima di procedere con l’accensione stagionale della caldaia quindi è importante effettuare la manutenzione con l’aiuto di tecnici competenti che interverranno anche per un’eventuale riparazione.

Potrebbe accadere anche che, l’aria all’interno delle tubazioni arrivi ad accumularsi nel vostro impianto, ostacolando la circolazione dell’acqua. Il radiatore non si riscalderà con il risultato di una minor emissione di calore dell’impianto e una maggiore dispersione di energia. Come evitarlo? Vi basterà sfiatare periodicamente i termosifoni aprendo appunto la valvola di sfiato e lasciando uscire tutta l’aria, finché a fuoriuscire non sarà solo acqua.

Per fare questa operazione avrete bisogno di un recipiente, se non volete ritrovarvi a dover asciugare il pavimento!

Come risparmiare sul riscaldamento con le nuove tecnologie

Alcune caldaie sono ormai obsolete e sostituibili con nuovi modelli chiamati “ibridi”. Si tratta di apparecchi che uniscono due diverse tecnologie: quella della caldaia a condensazione e quella della pompa di calore. In questo modo si sfrutteranno i vantaggi di entrambe azionando l’una, l’altra oppure entrambe in base a determinati parametri.

Il risultato sarà doppio e si tradurrà in un notevole risparmio economico e in un po’ più di “respiro” per l’ambiente.

La temperatura corretta

Anche impostare la temperatura giusta per la vostra casa vi aiuterà a risparmiare sul riscaldamento, per ogni grado in meno risparmierete fino al 10 percento. La temperatura consentita dalla normativa va dai 20 ai 22 gradi, ma in realtà, andranno bene anche 19 o 18 gradi. Per poter godere al meglio di tutto il calore possibile, pur impostando una temperatura minore, si potranno utilizzare diversi trucchetti.

Per esempio, evitate di coprire i termosifoni con mensole o mobili ad incasso che faranno da ostacolo alla diffusione del calore, compromettendone l’efficienza. Se utilizzate i vostri termosifoni per asciugare la biancheria, appoggiandocela sopra, dovrete smettere di farlo. Pena, una bolletta più alta. Attenzione anche al ricambio d’aria, necessario certo, ma bastano davvero pochi minuti. Tenere le finestre troppo aperte comporterà dispersione del calore e un maggior lavoro da parte dei termosifoni per riportare la casa alla temperatura giusta.

Altri piccoli trucchetti

Freddolosi? Non sarà necessario raggiungere una temperatura che vi permetterà di stare a maniche corte in pieno dicembre, vi basterà coprirvi un po’ di più con maglioni, felpe e le classiche “magliette della salute”.

Non sottovalutate anche il potere riscaldante di una buona tisana o di una cioccolata clada se volete soddisfare la vostra golosità, da gustare magari sul divano con una calda copertina, davanti ad un film o una serie tv.