Con l’arrivo ormai imminente dell’inverno ci si concende qualche coccola in più, tra cui anche quel calore avvolgente dato dalle tisane. Quella allo zenzero e limone è un vero e proprio toccasana, un elisir spesso sottovalutato, che nasconde tantissimi benefici non solo per il corpo ma anche per la mente.

Scopriamo quali sono questi benenfici e quali sono anche tutti i modi e i momenti migliori in cui concedersi una calda e piacevole tazza di tisana allo zenzero e limone.

Tisana allo zenzero e limone: tutti i benefici

Lo abbiamo già accennato, prendere l’abitudine di bere quotidianamente almeno una tisana allo zenzero e limone può apportare tantissimi benefici al nostro organismo, ma anche alla nostra mente. Lo zenzero infatti, oltre che per essere un ottimo alimento di origine orientale adottato ormai anche nella dieta Mediterranea, è conosciuto per essere anche un potente infiammatorio.

Ma veniamo ai benefici della tisana.

Bevuta al mattino, per esempio, può dare una buona dose di energia per affrontare al meglio la giornata. Gustata prima di andare a letto invece, può aiutare a rilassarsi e ad allentare lo stress accumulato durante il giorno. La tisana allo zenzero e limone aiuta anche a contrastare quelli che sono i classici malanni di stagione, come tosse, raffreddore e mal di gola. Dopo i pasti invece, stimola la digestione mentre se bevuta durante la dieta aiuta ad accelerare il metaboilismo, favorendo la perdita di peso e facendo anche sentire meno gonfi.

Come farla da soli

In commercio esistono tantissimi brand che propongono la propria tisana allo zenzero e limone, tutti indubbiamente buonissimi, ma quella fatta in casa con solo l’utilizzo di due ingredienti è davvero imbattibile, oltre che molto salutare. Prepararla è davvero molto semplice. Vi basterà fare bollire dell’acqua in un pentolino. Il consiglio è quello di regolarvi con le tazze, anche a seconda di quante persone siete. Una volta che l’acqua sarà arrivata ad ebollizione, dovrete aggiungervi un po’ di zenzero fresco grattugiato insieme a mezzo limone a fette con la sua scorza. Spegnete poi il fuoco e lasciate gli ingredienti in immersione per almeno 10 minuti. Le quantità degli ingredienti inoltre, possono variare a seconda dell’intensità dei sapori desiderata.

I benefici del terzo ingrediente segreto

Alla tisana allo zenzero e limone potrete poi aggiungere un terzo ingrediente che può variare a seconda dei vostri gusti e delle vostre esigenze. Per esempio, con il miele aiuta a placare la tosse. Il miele di eucalipto inoltre, è ottimo per liberare le vie nasali e quindi respirare meglio. Zenzero e cannella insieme invece, formano un connubio imbattibile con proprietà digestive, antisettiche ed antivirali. Inoltre la cannella ha proprietà riscaldanti, perché aiuta a stimolare la sudorazione e, di conseguenza, permette al corpo di riscaldarsi al meglio. Ultima ma non meno importante, la combinazione della tisana allo zenzero e limone con la curcuma. Questa particolare spezia infatti cura l’intestino e sembra anche che aiuti a prevenire i tumori. Inoltre mantiene le cellule giovani più a lungo.