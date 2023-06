La nostalgia continua a fare tendenza: la moda anni 2000 non ha mai smesso di vivere, specie negli ultimi anni. Piaccia o non piaccia, ci sono mode che non muoiono mai e quella 00’s nel 2023 è in cima alle classifiche fashion. Ricreare un outfit da donna ispirato a quei tempi non è poi così difficile: scopriamo insieme le idee moda per tornare indietro nel tempo.

Come ricreare un outfit da donna anni 2000: 10 idee originali a cui ispirarsi

Gli anni 2000 sono passati da un po’, ma pare che le vibrazioni fashion del periodo non abbiano mai smesso di vivere. Nel 2023 lo stile 00’s accoglie un grande senso di nostalgia e di voglia di vintage, ed ecco che anche le nuove generazioni tendono a ispirarsi alla moda di quei tempi, proponendo look originali e in super tendenza.

Nel bel mezzo delle ispirazioni fashion degli anni 2000, la regola principale è soprattutto una: mescolare stili e colori e non avere paura di essere libere.

Dunque, partendo in quarta con la voglia di fare moda, come si ricrea un outfit da donna ispirato agli anni 2000? Si parte con un bel paio di pantaloni cargo, must have di quegli anni e attualmente in grande tendenza. Con tasche extra big, lunghi e oversize, i cargo sono il punto di partenza obbligatorio se si vuole creare un look originale in stile 00’s.

Si continua con un grande classico: la canottiera bianca. Vista e rivista negli anni 2000, la canotta bianca torna in auge alla grande, tant’è che anche brand di lusso come Prada l’hanno proposta direttamente in passerella. Pezzo unico e minimale, la canotta total white è perfetta anche con i pantaloni cargo citati in partenza.

L’oversize e la vita bassa sono un “due per uno” essenziale se si vuole creare un outfit anni 2000 originale e in trend. Il ritorno della vita bassa rispecchia l’emblema di quegli anni e, tra una critica e l’altra, sta conquistando anche le ragazze più giovani, ma non solo. Sì dunque a jeans boyfriend larghi e a vita bassa, così come le gonne.

Volete ispirarvi alle grande icone musicali degli anni 2000? Ecco che l’intimo a vista deve entrare obbligatoriamente nel vostro guardaroba. Che sia la vista dello slip e del suo elastico bello alto, o che sia una parte del reggiseno lasciato in trasparenza, l’intimo in vista è un grande classico.

Immancabile anche il micro-cardigan, già visto più volte sui social media, specie su TikTok. Il tocco di stile? Indossarlo senza nulla sotto, per acquisire le giuste vibes anni 2000. Sulla scia dei micro-cardigan tornano anche i top e più sono corti e scoperti, più sono in trend con la nostalgia 00’s. Shakira e Gwen Stefani nel 2000 hanno lanciato la moda e pare che dopo 23 anni le cose non siano affatto cambiate. In combo ai top impossibile non creare un outfit ispirato agli anni 2000 senza una maglia metallica: vi ricordate i look di Paris Hilton? Che sia un top cortissimo, una maglia o un vero e proprio abito, la regola numero uno è splendere, sempre e comunque.

Sull’abbigliamento il cerchio si chiude con un altro grande must have: la mini-gonna in denim. Possibilmente extra mini ed extra a vita bassa, non potete ottenere un outfit ispirato agli anni 2000 senza una mini-skirt in jeans.

Come ricreare un outfit da donna anni 2000: accessori e scarpe per essere in trend

Sugli accessori poche cose da dire: si parte con un grande classico, ossia la borsa a spalla. Scegliete voi il colore e il modello, ma l’importante è che sia a spalla. Niente tracolla, niente pochette, niente grandi misure. Il vero look anni 2000 è a spalla e il vintage sarà con voi.

Ai piedi, infine, gli Ugg sono obbligatori, ma c’è un grande ritorno di stivali e punte anche squadrate.

Divertitevi a ricreare il vostro outfit anni 2000 e lasciatevi ispirare dalla nostalgia!