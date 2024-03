Le giornate si allungano, le ore di sole aumentano e l’estate si avvicina. E’ già possibile iniziare a sfoggiare il proprio paio di occhiali da sole. Uno dei marchi più utilizzati è Ray-Ban, che continua ad affermarsi iconico e di classe. Però, mantenerli puliti e privi di graffi non è sempre facile. Con il tempo, si potrebbero accumulare polveri e impronte, che comprometterebbero la vista e la pulizia. In quest’articolo vi spiegheremo tutti i trucchi per mantenere i vostri occhiali Ray-Ban in modo impeccabile. Vi anticipiamo che dovrete munirvi di materiali delicati, in modo da non danneggiare nulla.

Come pulire i Ray-Ban senza rovinarli: trucchi per gli occhiali da sole

Rimuovere lo sporco con un panno in microfibra: Come vi abbiamo già anticipato, è fondamentale utilizzare dei materiali e prodotti delicati che non danneggino le lenti e la montatura. Vi consigliamo di utilizzare un panno in microfibra o qualsiasi tessuto morbido per togliere lo sporco.

Pulizia profonda, i diversi metodi: Basta bagnare leggermente i propri occhiali e aggiungere una lieve quantità di sapone sulle lenti e sulla montatura. Dopodiché, ‘massaggiare’ delicatamente con i polpastrelli per rimuovere efficacemente lo sporco. Terminare sciacquando il tutto, in modo accurato, e asciugando con un panno in microfibra.

Invece, se le tue lenti sono particolarmente sporche, è bene utilizzare un prodotto adatto che non contenga alcol o ammoniaca. È possibile utilizzare anche dei metodi fai-da-te. Basta preparare una soluzione utilizzando dell’aceto bianco e dell’acqua. Mescola il tutto e immergi dentro il panno in microfibra, che poi dovrà essere utilizzato delicatamente su lenti e montatura. L’aceto aiuta a sciogliere lo sporco senza danneggiare le lenti.

Un’altra soluzione molto efficace è quella di utilizzare un aspiratore per polvere. Ovviamente non quella che si usa per pulire i pavimenti della propria casa. L’oggetto in questione rimuove lo sporco molto facilmente e permette di fare una pulizia completa.

Consigli per una buona conservazione: per non ripetere, almeno nel breve periodo, lo stesso procedimento, dovete conservare con cura i vostri occhiali Ray-Ban. Nei momenti di inutilizzo, vi consigliamo di metterli nell’apposita custodia originale, o se non lo avete, in un astuccio rigido. Questo tipo di conservazione li proteggerà da graffi, urti e polvere. Sebbene possa sembrare strano, è sconsigliato lasciarli esposti alla luce del sole o ad alte temperature, ciò potrebbe danneggiare il tutto.

I prodotti anti-appannamento: Per evitare che si formi della nebbia sulle lenti, data dalle condizioni climatiche in cui si vive, è possibile utilizzare dei prodotti anti-appannamento. In commercio esistono degli spray o gel che, se spruzzati o spalmati sulle lenti, creano una barriera protettiva che impedisce di creare condensa e nebbia.

