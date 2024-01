In questo articolo scopriamo insieme come pulire gli UGG macchiati senza fare danni.

I vostri amatissimi UGG si sono macchiati e non sapete come pulirli? Non preoccupatevi, vi aiutiamo noi: ecco dei consigli infallibili per lavarli senza rischiare di fare danni.

UGG: come pulire gli stivaletti iconici dell’inverno

D’altronde, si sa, gli UGG fanno parte di quella lista di accessori irrinunciabili per l’inverno. Stivaletti iconici che non possono assolutamente mancare nel nostro guardaroba invernale, perché grazie al loro interno di calda pelliccia, il morbido rivestimento esterno di pelle e la suola in gomma, isolano dalle temperature più rigide e dall’umidità tenendo i piedi caldi in qualsiasi situazione. Un mix perfetto tra funzionalità, comodità e stile. Una calzatura realizzata con materiali e tessuti di alta qualità. Ed è proprio per questo che, nel momento in cui bisogna pulirle, si ha paura di danneggiarle. Dunque, come lavare in casa gli UGG senza rovinarli? La lavatrice è assolutamente vietata, perché li rovinerebbe irrimediabilmente. Tuttavia, esistono tante altre soluzioni facili e veloci che garantiscono un risultato ottimale senza fare danni.

UGG macchiati da pioggia, neve, acqua e olio: come pulirli senza fare danni?

Infatti, è possibile pulirli con numerosi prodotti facilmente reperibili in casa:

Sapone di Marsiglia

In caso di macchie molto resistenti, come quelle causate dall’olio, è possibile utilizzare il sapone di Marsiglia. Il primo step è quello di passare una spazzola delicata o uno spazzolino da denti lungo tutto il rivestimento esterno per eliminare lo sporco secco. Successivamente, occorre strofinare il prodotto sulle macchie. Dopodiché, rimuovete il sapone con una spugnetta morbida pulita.

Aceto bianco e acqua I vostri adorati UGG sono rimasti macchiati da quei terribili aloni causati da pioggia, acqua e neve ? Nessun problema: eliminarli è facilissimo con un mix di aceto bianco e acqua fredda . Vi basterà miscelare, in uguali quantità, i prodotti in una bacinella. Successivamente, immergete nella bacinella una spugnetta e strofinatela delicatamente sulle macchie. Passate poi sugli stivaletti un panno imbevuto di acqua e, infine, un panno asciutto.

Bicarbonato di sodio

Molto spesso, anche la pelliccia all’interno degli stivaletti tende a sporcarsi ed opacizzarsi. Il miglior modo per pulirla è quello di cospargerla di bicarbonato di sodio e lasciare che agisca per tutta la notte. Il giorno successivo basterà soltanto aspirarlo via e pettinare il pelo con uno spazzolino da denti.

Con questi metodi casalinghi, potrete facilmente e rapidamente ridare nuova vita ai vostri stivaletti. Se siete curiosi di saperne di più, il sito ufficiale di UGG offre anche dei kit completi per la cura e la pulizia del montone, del camoscio e della pelle degli iconici stivaletti.

