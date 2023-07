È possibile proteggere i nei dal sole? Sì, e ci sono diversi consigli utili ed efficaci da seguire per non incorrere in problematiche della pelle

Con l’arrivo dell’estate la voglia di sdraiarsi sotto il sole e abbronzarsi è tanta. Molte persone, però, spesso tendono a sottovalutare la potenza dei raggi solari e decidono di abbronzarsi senza applicare la crema, specialmente sui nei. È dunque importantissimo ricordarsi di applicare la protezione sia sul viso, sia sul corpo, insistendo nelle zone dove sono presenti i nevi.

Come proteggere i nei dal sole: consigli utili ed efficaci

Ogni pelle è differente e ogni pelle ha bisogno della giusta idratazione e protezione. Con l’estate ormai avviata e la stagione delle ferie pronta a partire, l’idea di abbronzarsi piace sempre moltissimo. Esporsi al sole non è sbagliato, ma deve essere fatto con cautela e con consapevolezza.

È quindi sempre opportuno utilizzare una crema solare protettiva, da applicare sul viso, sul corpo e ovviamente anche sui nei. Su questi ultimi, inoltre, è bene soffermarsi con maggiore insistenza. Il neo, infatti, altro non è che una deformazione della pelle e il suo colore, proprio per questo, si presenta diverso, più scuro. Se fate parte di quelle persone che hanno la pelle ricca di nevi, è sempre bene rivolgersi prima al proprio dermatologo o alla propria dermatologa, che sicuramente consiglierà i prodotti adatti.

Per proteggere i vostri nei dal sole, quindi, è bene utilizzare dei prodotti specifici, che non sono identificabili solo con la crema solare che quotidianamente utilizzate per viso e corpo. Per i nevi in particolare, infatti, sono disponibili in commercio numerosi stick, efficaci e molto pratici all’applicazione: grazie a essi riuscirete a proteggere ogni singolo neo in modo totale. È consigliata sempre una protezione molto alta, da applicare almeno 15/30 minuti prima dell’esposizione al sole. Tra i consigli utili ed efficaci per proteggere i nei dal sole, poi, c’è ovviamente la ri-applicazione. Non pensate che basti solamente un solo passaggio per tutta la giornata: i nei hanno bisogno di una protezione continua (regola che in realtà vale per tutta la pelle), e per questo motivo è consigliabile applicare la protezione sui singoli nevi circa ogni due ore.

Anche la quantità di prodotto è fondamentale, ma questo vale sia per i nei, sia per la pelle del resto del viso e del corpo. Considerate che un palmo di mano pieno di crema è sufficiente per proteggere gambe, braccia, viso e collo di una persona adulta. Per i nei, se avete lo stick in dotazione, procedete con l’applicazione ogni due ore sui singoli punti: probabilmente vi rimarrà un po’ di segno bianco, ma la protezione sarà decisamente più concentrata.

Come proteggere i nei dal sole: altri piccoli consigli per un risultato efficace

Oltre al fattore protezione, obbligatorio ed essenziale ogni volta che si decide di esporsi al sole, anche l’abbigliamento e gli accessori possono svolgere un ruolo importante. Ad esempio, sarebbe molto utile scegliere sempre abiti leggeri e schermati: esistono infatti diversi brand in commercio che propongono capi in grado di proteggere la pelle dai raggi ultravioletti. Inoltre, regola evergreen per eccellenza, i colori scuri hanno sempre una “protezione” più alta rispetto ai colori chiari, che tendono a filtrare meno i raggi solari. Occhiali da sole e cappello possono infine essere grandi alleati per la pelle esposta al sole. Se, ad esempio, avete alcuni nei concentrati sul viso, gli occhiali e il capello (sempre di tessuti protettivi), potrebbero essere un’ottima soluzione.

Prendere il sole non è un reato, ma non utilizzare le giuste precauzioni potrebbe comportare problemi alla pelle notevoli.