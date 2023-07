Arriva l’estate, l’aria di vacanza, la voglia di fare un tuffo nelle acque blu del mare e il desiderio di vedere la propria pelle dorarsi ogni giorno sempre di più. Anche i capelli, in estate, possono subire qualche cambiamento: il sole li schiarisce, ma il sale tende a seccarli ed è necessaria una giusta protezione anche per loro, così come per la pelle di viso e corpo.

Come proteggere i capelli dal sole: hair care routine al mare

L’estate è una delle stagioni più amate dalle persone, ma è forse una delle stagioni in cui la pelle e i capelli sono maggiormente esposti ai raggi solari e alle loro conseguenze. Così come accade per la pelle di viso e di corpo, anche la chioma ha bisogno di essere protetta ed è bene conoscere i trucchetti giusti per non indebolirla ma anzi renderla sempre al top.

Esiste una hair care routine da seguire quando si è al mare? Assolutamente sì.

Per la vostra vacanza al mare (o piscina), è sempre bene cominciare la giornata utilizzando uno spray o un olio protettivo e la scelta ricadrà su uno o sull’altro in base alla tipologia di capelli. Se, infatti, avete i capelli particolarmente secchi, disidratati, o se semplicemente avete i capelli ricci, l’olio sarà la scelta migliore. Se invece avete i capelli fini o che tendono a sporcarsi molto in fretta, evitate prodotti oleosi e prediligete i prodotti a spray. Spruzzate e applicate il prodotto prima di esporvi al sole e dopo ogni bagno al mare e/o in piscina ricordatevi sempre di fare una doccia per togliere il sale e il cloro. Procedete come se fosse una crema solare: il funzionamento è il medesimo.

Tra i consigli per proteggere i capelli dal sole c’è ovviamente anche l’uso del cappello, pezzo cult da portare sia al mare, sia in piscina, ma anche in giro per passeggiate e tour estivi. In commercio esistono cappelli realizzati con tessuti in grado di bloccare i raggi uv, quindi la protezione sarà ancora maggiore.

Infine, ma non per minore importanza, è bene ricordarsi di proteggere anche la cute dei capelli. Quante volte capita di ritrovarsi la sera, dopo la doccia, con la riga dei capelli completamente arrossata? Anche qui il capello resta un ottimo alleato, ma esistono anche prodotti ad hoc dedicati alla cute, ricchi spesso di estratti lenitivi e idratanti, ideali per una corretta protezione.

Come proteggere i capelli dal sole: hair care routine post mare

Dopo una lunga giornata al mare, è giunto il momento di farsi una bella doccia e lavare i capelli ripulendoli da sale, sabbia e tutto ciò che in una giornata passata sotto al sole finisce sulla chioma.

Per il lavaggio dei capelli post mare è sempre bene utilizzare uno shampoo non aggressivo e a seguire una maschera nutriente molto ricca, da fare agire per qualche minuto. Scegliete poi i giusti prodotti per lo styling a cui siete abituate e, se necessario, potreste anche optare per qualche goccia di olio di argan, sempre molto utile per nutrire, lucidare e idratare i capelli.